Следовавший из Украины сухогруз севший на мель в Болгарии начал протекать

Сухогруз VERA SU следовавший из Украины в болгарский порт Варна с несколькими тысячами тонн азотных удобрений 20 сентября из-за навигационной ошибки сел на мель в районе поселка Камен Бряг на северном побережье Болгарии. Сообщалось, что в результате удара судна о риф, которое произошло на скорости около 7 узлов, серьезные повреждения получила его носовая часть, в том числе были повреждены балластные цистерны, в настоящее время полностью затоплены водой. Никто из членов экипажа при столкновении не пострадал, они по-прежнему находятся на борту судна.

План спасательной операции по освобождению застрявшего на камнях на северном побережье Болгарии сухогруза Vera SU пока не согласован. Как сообщает в субботу с места событий корреспондент ТАСС, план по перегрузке товара — около 3,3 тыс. Тонн азотных удобрений — с помощью плавучего крана на другое судно, чтобы облегчить сухогруз и взыскать его с камней на открытую воду с последующим буксировкой на ремонт, был отвергнут.

Эксперты, которые занимались организацией работ, пришли к выводу, что рельеф дна и многочисленные прибрежные рифы не позволяют безопасно провести подобную операцию. Вариант, предложенный турецкой компанией — судовладельцем, который предусматривает частичное разгрузки сухогруза непосредственно в море, категорически не устроил природоохранное ведомство, которое напомнило, что судно потерпело крушение в районе заповедника. В результате уже пятый день, несмотря на подходящую для проведения работ погоду, эффективных действий по спасению судна не производится.

«Ситуация ухудшается, метеорологи прогнозируют ухудшение погоды — сильный ветер и волнение в ближайшие дни. Это повышает вероятность разрушения судна, прочно засело на камнях», — рассказал корреспонденту ТАСС водолаз-исследователь, участник многочисленных аварийно-спасательных операций Михаил Заимов. Он отметил необходимость оперативных действий, в том числе с использованием для перегрузки плавательных средств малых размеров, которые могут безопасно подойти к борту аварийного судна, а также с использованием больших воздушных мешков, которые могут помочь снятия сухогруза с камней.

«Надо максимально быстро проводить аварийно-спасательные работы, в противном случае значительная часть азотных удобрений попадет в воду, и уже следующей весной за быстрого развития водорослей может измениться вся экологическая система района», — отметил эксперт.

В субботу независимое визуальное обследование корпуса сухогруза провел болгарский водолаз Найдено Недев. В интервью телеканалу BTV он сообщил, что в носовой части судна отмечается утечка удобрений через пробоины в корпусе, из-за чего вода в районе пробоин мутная и осмотреть их не удается. Взятые в зоне утечки пробы воды будут отправлены на анализ в специализированную лабораторию.