Єврокомісія: Болгарія, Румунія та Хорватія готові приєднатися до Шенгену

Єврокомісія оголосила про готовність Болгарії, Румунії та Хорватії приєднатися до Шенгенської зони та рекомендувала Раді ЄС затвердити це рішення.

Як заявила на прес-конференції в Брюсселі єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Юханссон, за роки після вступу до ЄС ці країни виконали всі умови для вступу до європейського безвізового простору.

Нагадаємо, Болгарія та Румунія вступили до Євросоюзу 2007 року, Хорватія у 2013 році.

Єврокомісар також зауважила, що дії цих країн «сприяли зміцненню безпеки Шенгену, зокрема у період пандемії COVID-19».

Пропозицію щодо вступу трьох країн Рада ЄС має розглянути у грудні. Активно проти вступу Болгарії та Румунії до Шенгену виступають Нідерланди, які вказують на високий рівень корупції та організованої злочинності у цих країнах.