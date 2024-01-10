Експерти розповіли, як зміниться в’їзд до Болгарії та Румунії для туристів

Наприкінці 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення скасувати повітряний та морський прикордонний контроль на кордонах з Болгарією та Румунією з 31 березня 2024 року.

У зв’язку з цим переміщення між Румунією, Болгарією та країнами Шенгену повітрям і морем відбуватиметься без прикордонного контролю — так само, як і на будь-яких інших рейсах усередині Шенгенської зони. На сухопутних кордонах контроль збережеться, питання його зняття розглядатиметься пізніше.

Національні короткострокові візи, видані Болгарією та Румунією до 31 березня 2024 року, будуть дійсними протягом терміну їхньої дії, їх продовжать визнавати для в’їзду з метою транзиту або перебування до 90 днів у 180-денний термін у всіх країнах Шенгену.

Власники ПМЗ та ВНЖ Болгарії та Румунії мають право на в’їзд до шенгенських країн на строк до 90 днів протягом кожного півроку.

Очікується, що з 31 березня Болгарія та Румунія почнуть видавати лише шенгенські короткострокові візи. Додасться біометрія та зміниться загальний вигляд віз.

З 31 березня до Болгарії та Румунії не можна буде в’їхати за візою Кіпру, але на Кіпр можна буде в’їжджати болгарськими та румунськими візами — національними, виданими раніше, або шенгенськими.