Всі розділи
ГоловнаБолгаріяБолгарія змінила правила в'їзду до країни з шенгенськими візами
БолгаріяТуризм

Болгарія змінила правила в’їзду до країни з шенгенськими візами

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Болгарія змінила правила в'їзду до країни з шенгенськими візами

Болгарія змінила правила в’їзду до країни із шенгенськими візами. Тепер іноземців із «невідкритим» шенгеном у країну не пускають.

Згідно з рішенням влади Болгарії, опублікованому на офіційному урядовому порталі «Државаний вісник», в’їзд із шенгенськими візами до країни можливий лише після хоча б одноразового в’їзду за такою візою до будь-якої країни Шенгенської зони.

Уточнюється, що такі зміни діють ще 21 квітня.

У розділі «Візи» на сайті посольства йдеться, що «володарі дворазової або багаторазової шенгенської візи мають право на в’їзд до Республіки Болгарія лише в тому випадку, якщо дворазова або багаторазова шенгенська віза використовувалася хоча б один раз для в’їзду до країни Шенгенської угоди».

Раніше будь-який володар багаторазової чи дворазової шенгенської візи міг до в’їзду до Шенгенської зони відвідати Болгарію.

Аналогічні правила тепер застосовуються і для віз, виданих Кіпром і Румунією: до в’їзду в Болгарію за такою візою потрібно хоча б раз в’їхати в країну, що її видала.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туреччина стала рекордсменом за кількістю заявок на шенгенську візу

Візи
Туреччина випередила Росію за кількістю заяв на шенгенську візу...

ОАЕ та Саудівська Аравія планують запустити “арабський шенген” для туристів

Візи
Єдина віза для країн Перської затоки може бути введена...

Країни Перської затоки хочуть створити єдиний візовий простір на кшталт Шенгену

Візи
Як повідомляє Arabian Business, країни Перської затоки розглядають можливість...

Євросоюз визначив нові терміни впровадження глобальної електронної системи для туристів

Візи
Запуск цієї нової біометричної системи в'їзду/виїзду (EES), яка мала...

Шенген розширять цього року ще на 1 країну

Візи
Історія суперечок і планів щодо розширення Шенгену отримала продовження:...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму