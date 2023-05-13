Болгарія змінила правила в’їзду до країни з шенгенськими візами

Болгарія змінила правила в’їзду до країни із шенгенськими візами. Тепер іноземців із «невідкритим» шенгеном у країну не пускають.

Згідно з рішенням влади Болгарії, опублікованому на офіційному урядовому порталі «Државаний вісник», в’їзд із шенгенськими візами до країни можливий лише після хоча б одноразового в’їзду за такою візою до будь-якої країни Шенгенської зони.

Уточнюється, що такі зміни діють ще 21 квітня.

У розділі «Візи» на сайті посольства йдеться, що «володарі дворазової або багаторазової шенгенської візи мають право на в’їзд до Республіки Болгарія лише в тому випадку, якщо дворазова або багаторазова шенгенська віза використовувалася хоча б один раз для в’їзду до країни Шенгенської угоди».

Раніше будь-який володар багаторазової чи дворазової шенгенської візи міг до в’їзду до Шенгенської зони відвідати Болгарію.

Аналогічні правила тепер застосовуються і для віз, виданих Кіпром і Румунією: до в’їзду в Болгарію за такою візою потрібно хоча б раз в’їхати в країну, що її видала.