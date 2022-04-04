США: дві третини російських військ уже в Білорусі, вони повернуться на Донбас

Близько двох третин російських військ, дислокованих навколо Києва, вже залишили регіон та перебувають у Білорусі. Про це повідомив журналістам високопосадовець Міністерства оборони США, повідомляє CNN.

За словами чиновника, війська, що залишили територію навколо Києва, “направляються на північ” і переходять до Білорусі. Він сказав, що Сполучені Штати вважають, що війська будуть переформовані, екіпіровані, можливо навіть посилені, а потім відправлені назад в Україну для продовження бойових дій в іншому місці.

У США вважають, що ці війська «використовуватимуться у східній частині країни, в районі Донбасу». Він додав, що запеклі бої за Маріуполь продовжуються, але «немає жодних ознак того, що росіяни досягли будь-яких успіхів» у захопленні міста. За даними Пентагону, російські сили зараз “набагато більше зайняті обороною” навколо Херсона.

“В даний час росіяни як би затиснуті між Херсоном і Миколаєвом. Проте російські війська зараз обороняються навколо Херсона, а не наступають”, – додав чиновник.