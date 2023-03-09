Названі модні напрямки для туристів у 2023 році

Опубліковано рейтинг найбільш затребуваних та модних напрямків для відпустки на 2023 рік за версією популярного туристичного порталу Tripadvisor. До списку включені не тільки відомі туристам варіанти, але й несподівані пропозиції.

За інформацією джерела, номінанти були збудовані за результатами голосування світової спільноти, що складається із сотень мільйонів мандрівників, які залишили відгуки на платформі за останні 12 місяців.

“Дубай зберігає перше місце у списку популярних напрямків другий рік поспіль, тоді як Нью-Йорк повернувся на перше місце серед затребуваних напрямків у США, піднявшись із п’ятого рядка в рейтингу минулого року через пандемію.

Рим був названий найкращим гастрономічним напрямом 2023 року, а канадського Вістлера визнано найкращим гірськолижним напрямком у світі. Перший приз категорії “Природні напрямки” забрав острів Маврикій, а марокканський Фес — найкраще місце для знайомства з культурою, пише автор рейтингу.

Трохи інакше виглядають трендові напрямки для туристів у 2023 році.

1. Куба

“Острів пропонує дивовижні можливості для культурного обміну. Гавана є сумішшю архітектури старого світу і сучасної культури. Вирушайте зі столиці в невелике місто Трінідад, щоб побачити більше іспанської колоніальної архітектури.

Це об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та фантастична база для відвідування Долини цукрових заводів – клаптик землі, який раніше служив центром цукрової промисловості Куби”, – рекомендують мандрівникам.

2. В’єтнам

Хой Ан. Це місто на центральному в’єтнамському узбережжі є прикладом важливого торгового порту в Південно-Східній Азії, яким воно було з 15 по 19 століття.

14 числа кожного місячного місяця місто змінює електричне освітлення на традиційні кольорові ліхтарі. Визначні місця включають японський критий міст і храм Куан Конг. І ще одне: дозвольте досвідченим кравцям міста пошити вам одяг на замовлення.

3. Маврикій

Мабуть, найбагатше місце в Африці: тропічний рай, де є чим зайнятися. Порт-Луї, сучасна столиця цього острова розміром 38 на 29 миль, є жвавим портом з оновленою набережною та ринком.

Але більшість відвідувачів тяжіють до курортних районів, таких як Мон-Шуазі, тихий Тру-о-Біш і галасливіший Флік-ан-Флак, популярний серед дайверів.

4. Камбоджа

Коли ранкове світло омиває зарослі храми та руїни Ангкор-Вата, простий схід сонця в Сіємреапі стає глибокою подією. Давні споруди входять до складу одного з найбільших релігійних комплексів у світі. Комплекс і королівське місто Ангкор Том XII століття вважаються основними причинами відвідування Сіємреапа.

Отримайте урок національної історії в камбоджійському культурному селі або дізнайтесь про торгівлю на нічному ринку Ангкора – криниці торгових кіосків, продавців їжі та барів.

5. Таїланд

Ви можете провести всю свою відпустку в Чіангмаї, досліджуючи знаменитий Нічний базар. Однак, після того, як ви вичерпали мистецтво веселого торгу, є ще кілька напрямків для вивчення. Національний музей та ботанічний сад – чудові місця, де можна познайомитися з місцевою культурою та вдихнути тонкий аромат тайських орхідей.

У центрі міста залишки стародавніх стін охоплюють понад 30 храмів. Найстійкіші мандрівники можуть піднятися на 300 сходинок до храму Ват Пхратхат Дой Сутеп, багато прикрашеного в горах.

6. Кайманові острови

Чим далі ви уникаєте жвавих доків Великого Каймана, тим більше тиші і спокою ви знайдете. У Stingray City (насправді це піщана мілина) скати плавають поруч із вами у спокійних водах. Ближче до міста мандрівники повідомляють, що знайшли одні з найкращих масажних та спа-послуг на Карибах.

7. Марокко

Найстаріший університет у світі – це не Оксфорд чи Сорбонна, це університет Аль-Карауїн, і ви знайдете його у Фес-ель-Балі. Це місто-фортеця, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перенесе вас до середньовіччя.

Відвідайте стародавні лабіринтні квартали від Медини до Фес-ель-Балі та четверо значних воріт Феса з їхньою характерною марокканською плиткою. Ви можете йти пішки або, якщо ви сміливі, взяти таксі: водії-сміливці змусять вас чіплятися за дороге життя.

8. Азербайджан

Історичний центр Баку розкриває своє бурхливе минуле, починаючи з того, що воно було портовим містом Шовкового шляху через нафтовий бум і до радянського періоду. Старе місто являє собою лабіринт вуличок, мечетей, історичних будівель та залишків фортифікаційних споруд, у тому числі Палацу Ширваншахів та Дівочої Башти, внесених до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Це набагато більше, ніж просто історичне місце, адже у місті проходять яскраві мистецькі та культурні заходи, а також є жвавий сучасний бізнес-сектор.

9. Непал

Катманду. Столиця Непалу оточена долиною, повною історичних місць, стародавніх храмів, святинь та чарівних сіл. Поспілкуйтеся з місцевими жителями та тваринами серед пам’яток на площі Дурбар або приєднайтеся до гірських туристів у районі Тамель. Досліджуйте магазини вишуканих робіт місцевих ремісників: килими та паперові гравюри – фірмові товари.

10. Польща

Вавельський замок, головна площа, церква Святої Марії та район Казімєж… Краків, місто, внесене до першого списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пропонує багату історію та архітектуру. Місто, яке століттями цінувалося за свою культурну спадщину, стало також європейським центром гастрономічної спадщини.

У 2019 році місто Краків отримало від Європейської гастрономічної академії звання європейської столиці гастрономічної культури. Краків – місто, яке живе повним культурним життям.