В ЄС заявлено що Шенгенська зона більше не функціонує

Шенгенська зона більше не функціонує — із такою обуреною заявою виступив президент країни, яку ніяк не допускають до Шенгену. Йдеться про Румунію — саме з такою заявою, як повідомляє видання Schengen Visainfo, виступив її президент Клаус Йоханніс перед Європейською радою.

Таким чином він вирішив обуритися у відповідь на протидію Австрії, що триває, коли справа доходить до приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони. «Аргументи Австрії щодо членства її країни у безмежному просторі непрозорі», – додав він.

Нагадаємо, що Австрія виступає проти розширення Шенгенської зони за рахунок Румунії та Болгарії. Крім того, канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Шенгенську зону необхідно реформувати, підкресливши, що поки навіть внутрішні правила безпеки не працюють, немає сенсу й надалі розширювати її. Нагадаємо, що основною причиною відмови Австрії є проблеми з мігрантами, які здатні принести до Шенгену зазначені країни.

Крім того, президент Румунії також заявив, що Шенгенської угоди практично більше не існує. Це сталося після того, як кілька країн знову запровадили прикордонний контроль через імміграцію та ситуацію на Близькому Сході.