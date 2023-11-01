Всі розділи
ГоловнаАвстріяВ ЄС заявлено що Шенгенська зона більше не функціонує
АвстріяЄСРумунія

В ЄС заявлено що Шенгенська зона більше не функціонує

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В ЄС заявлено що Шенгенська зона більше не функціонує

Шенгенська зона більше не функціонує — із такою обуреною заявою виступив президент країни, яку ніяк не допускають до Шенгену. Йдеться про Румунію — саме з такою заявою, як повідомляє видання Schengen Visainfo, виступив її президент Клаус Йоханніс перед Європейською радою.

Таким чином він вирішив обуритися у відповідь на протидію Австрії, що триває, коли справа доходить до приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони. «Аргументи Австрії щодо членства її країни у безмежному просторі непрозорі», – додав він.

Нагадаємо, що Австрія виступає проти розширення Шенгенської зони за рахунок Румунії та Болгарії. Крім того, канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Шенгенську зону необхідно реформувати, підкресливши, що поки навіть внутрішні правила безпеки не працюють, немає сенсу й надалі розширювати її. Нагадаємо, що основною причиною відмови Австрії є проблеми з мігрантами, які здатні принести до Шенгену зазначені країни.

Крім того, президент Румунії також заявив, що Шенгенської угоди практично більше не існує. Це сталося після того, як кілька країн знову запровадили прикордонний контроль через імміграцію та ситуацію на Близькому Сході.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

ЄС відклав запуск нової системи прикордонного контролю до травня 2025 року

ЄС
Як повідомляє портал Schengenvisainfo з посиланням на коментар офіційного...

Для туристів скоро розпочнуться нові труднощі при в’їзді до Європи

Візи
Коли наступного року туристи захочуть поїхати до Європи, їм...

Іспанія перша країна в ЄС, яка вводить нову систему прикордонного контролю

ЄС
Іспанія стане однією з перших країн Європейського Союзу, яка...

ЄС назвав 20 професій, власникам яких легко отримати робочу візу до Європи

LifeStyle
Європа відчуває дефіцит одразу за 20-ма професіями — це...

На кордоні Шенгена зводиться стіна з колючим дротом

Візи
На кордоні Шенгену європейські країни не залишають спроби звести...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму