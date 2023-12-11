Стало відомо, в яких країнах світу найкраще знають англійську мову

Англійська вважається найпоширенішою мовою у світі, адже саме нею найчастіше ведеться міжнародне спілкування. Тому подорожуючи за кордон, багато туристів упевнені, що саме знання англійської мови допоможе їм вирішити багато питань за місцем відпочинку.

Втім, як свідчать свіжі дані щорічного English Proficiency Index за 2023 рік, далеко не у всіх популярних туристичних країнах справи зі знанням англійської йдуть добре.

Аналізуючи результати 2,2 мільйона дорослих, які склали стандартні тести EF з англійської мови у 2022 році у 113 країнах світу, кожній країні присвоювався рейтинг із максимальних 800 балів.

У підсумку рейтинг очолили Нідерланди, мешканці яких набрали 647 балів. Загалом до топ-12 (країни з дуже високою компетентністю в англійській мові) потрапили десять країн Європи: Австрія (3), Данія (4), Норвегія (5), Швеція (6), Бельгія (7), Португалія (8) , Німеччина (10), Хорватія (11), Греція (12). Другу сходинку зайняв Сінгапур, а Південна Африка – дев’яту.

У другій категорії (висока компетентність) опинилося 18 країн, включаючи більшість сусідніх з Україною: Польща (13), Румунія (15), Угорщина (17) та Словаччина (18). Також до цієї категорії потрапили такі європейські країни, як Фінляндія (14), Болгарія (16), Литва (21), Люксембург (22), Естонія (23), Сербія (24), Чехія (26) та Швейцарія (30).

Україна ж потрапила до третьої категорії (середня компетентність), зайнявши 45 рядок з 530 балами. Це 31 із 34 місць серед країн Європи, представлених у рейтингу – нижче лише Вірменія (48), Туреччина (66) та Азербайджан (83), останні дві опинилися у четвертій категорії (низька компетентність). У той же час у третій категорії опинилися багато популярних європейських туристичних напрямків: Грузія (32), Іспанія, Італія, Молдова (усі три розділили 35 рядок), Албанія (39) та Франція (43).

Ну а найгірше справи з англійською у Демократичній Республіці Конго (113), Таджикистані (112) та Ємені (111). Загалом у п’ятій категорії (дуже низька компетентність) опинилися 22 країни, зокрема Узбекистан (93), Таїланд (101) та Казахстан (104).