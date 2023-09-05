Індекс якості життя: жителі найкращих міст світу розповідають, як там насправді жити

Після спаду, викликаного пандемією, якість життя у багатьох містах світу знову почала зростати. І хоча індекс дає уявлення про те чи інше місце, люди, які щодня живуть у ньому, можуть найкраще розповісти, як насправді справи. Журналісти BBC Travel поговорили з мешканцями кількох міст із першої десятки рейтингу, щоб з’ясувати, чому вони обрали саме цей населений пункт як свій будинок.

Відень, Австрія

Столиці Австрії не вперше очолювати індекс якості життя. На думку жителів, Відень — це більше, ніж стабільність, охорона здоров’я, освіта та інфраструктура.

“По суті, в одному місці ви проходите повне життєве коло”, – пояснює Мануела Філіппоу, яка керує рестораном Konstantin Filippou. За її словами, завдяки збереженій історії, надійній системі громадського транспорту, послугам з догляду за дітьми та легкому доступу до кафе, театрам і навіть виноробням у межах міста Відень може здатися місцем вічного відпочинку.

“Іноді, коли ми надто багато працюємо і довго нікуди не виїжджаємо, ми навіть не помічаємо цього, тому що можемо вгамувати голод по всьому вищезгаданому в межах міста”, – додала Філіппоу.

Для Річарда Восса, менеджера з продажу та маркетингу в готелі Das Tigra, зручності життя в місті тільки посилюються завдяки багатій культурній історії та розвагам, що тут пропонуються. „У Відні є багато вражаючих історичних будівель – палац Шенбрунн, Хофбург та Віденська ратуша. Місто відоме своїми музичними традиціями: тут жили і працювали Моцарт, Бетховен та Штраус“.

Чоловік рекомендує поринути у кулінарну історію Відня, скуштувати традиційні страви, наприклад, шницель та торт „Захер“, а також відвідати різні ринки, щоб насолодитися свіжими продуктами та місцевими делікатесами.

Мельбурн, Австралія

„У Мельбурні приголомшлива кухня, культурна та мистецтво, заходи та пам’ятки“, — каже Джейн Моррелл, захисник прав інвалідів, засновник та генеральний директор Carer Solutions. Вона зазначає, що у місті легко орієнтуватися: трамваї курсують по всьому центру та передмістям. Крім того, всього за кілька хвилин їзди знаходяться всесвітньо відомі пляжі та виноробні райони.

Для блогера Кіммі Коннер, уродженки Каліфорнії, це місто не замінити жодним іншим. „Такі місця, як Сідней, одразу ж кидаються у вічі: чудові краєвиди, узбережжя та культові будівлі. Але Мельбурн це не місто пам’яток, а місто культури. Щоб відчути ритм життя цього місця, потрібно натрапити на крихітну кав’ярню в барвистому провулку і замовити одну з найкращих кав у своєму житті або спробувати дегустаційне меню у спеціалізованих ресторанах“.

Кіммі Коннер вважає, що люди тут більш привітні, ніж у Сіднеї, а Джейн Моррелл називає позитивне ставлення мешканців до чинника, що підвищує рівень життя.

Ванкувер, Канада

Цього року три канадські міста (включаючи Калгарі та Торонто) увійшли до першої десятки, але Ванкувер у рейтингу вищий за інші.

„Ванкувер забезпечує легкий доступ до лісу, моря та неба, — каже Тоні Хо, місцевий мешканець та власник малого бізнесу. — Наша транспортна система дозволяє дістатися з Англійської бухти до вершини міста на горі Граус за один день на автобусі, велосипеді, поїзді та човні“. Йому також подобається різноманітна кухня міста – відображення мультикультурного складу Ванкувера, де можна знайти все – від ефіопської інджери до момо Тибету.

Як батько маленької дитини, він цінує численні парки та пляжі – всі вони знаходяться менш ніж за 20 хвилин від центру міста. «Я хочу, щоб моя дитина мала доступ до них на все життя», — каже Хо.

Сприятлива імміграційна політика приваблює сюди власників бізнесу з інших країн. „Як підприємець та іммігрант із Хорватії, я шукав місто, яке могло б сприяти розвитку бізнесу, — ділиться своїм досвідом Джо Тольцманн, генеральний директор мобільної платформи RocketPlan. Він зазначає, що Ванкувер сприяє відпочинку. — Коли мені треба було зробити перерву на роботі, з одного боку був океан, а через дорогу — гори».

Осака, Японія

Зайнявши 10 місце в індексі і ставши єдиною азіатською країною, що увійшла до першої десятки, місто Осака отримало 100 балів за показниками стабільності, охорони здоров’я та освіти. Оскільки вартість життя продовжує знижувати доходи багатьох сімей у всьому світі, доступність Осаки є великим плюсом для мешканців.

„Оренда в Осаці недорога порівняно з іншими мегаполісами Японії та світу, — каже мешканка міста Ширлі Чжан, уродженка Ванкувера. — Моя орендна плата становить близько 700 канадських доларів на місяць, включаючи воду, інтернет та плату за обслуговування. Хоча квартира невелика, вона нова та чиста. Якби ви винаймали житло у Ванкувері, воно обійшлося б вам не менше 1200 канадських доларів“.

Ресторани, де можна поїсти за малі гроші, теж привертають увагу місцевих жителів. „На відміну від Великобританії, де вечеря поза домом може сильно вдарити по гаманцю, Осака пропонує якісні страви за доступними цінами, — каже житель міста Джеймс Хіллс.

Крім того, місто здається безпечнішим, ніж подібні великі міста. „Я почуваюся у повній безпеці, коли йду додому сама навіть посеред ночі“, — зазначає Чжан. Вона каже, що ніколи не переймається тим, що її сумку або гаманець вкрадуть, навіть якщо вони залишені без нагляду.

Мешканці активно користуються надійною мережею громадського транспорту. „У місті та його околицях є розгалужена мережа поїздів, — каже Джонатан Лукас, спеціаліст з маркетингу Бюро туризму Осаки. — Швидко та легко можна вибратися з міста на день та дослідити інші чудові місця, такі як Кіото, Нара та Кобе“.

Окленд, Нова Зеландія

„Прекрасний відокремлений пляж знаходиться за 20 хвилин їзди на автомобілі для більшості жителів Окленду, — каже мешканка Меган Лоуренс, яка веде блог My Moments and Memories.

Будучи найбільшим містом Нової Зеландії, Окленд часто вживає заходів світового рівня, включаючи Чемпіонат світу з футболу серед жінок 2023 року. „Всі найкращі концерти, шоу та спортивні заходи відбуваються прямо біля нашого порога, — каже мешканка Грег Маретт із туристичної компанії AAT Kings. — Наступного тижня я маю намір відвідати виставку „Єгипет за часів фараонів“ в Оклендському музеї“.

Вона також наголошує на красі міської гавані, в якій пришвартовані яхти та вітрильники, що дали їй прізвисько „Місто вітрил“, і рекомендує тим, хто вперше приїхав до Окленду, відвідати Морський музей.

Будучи відносно молодою та культурно-різноманітною країною, Нова Зеландія приймає та адаптується до кухень різних країн світу, тому і в ресторанах, і в супермаркетах є з чого вибрати поїсти. Але що дійсно робить Окленд придатним для життя, то це дружелюбність людей. „Місцеві жителі добрі, готові допомогти і завжди радісно вітаються, коли ви пересікаєтесь на прогулянці“, — каже Маретт.