Всі розділи
ГоловнаНова ЗеландіяТуристи летіли літаком 11 годин, але до місця призначення так і не...
Нова ЗеландіяСШАТуризм

Туристи летіли літаком 11 годин, але до місця призначення так і не дісталися

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажири летіли літаком 11 годин, але до місця призначення так і не дісталися

Літак авіакомпанії Air New Zealand летів до Чикаго, але на половині шляху через технічну проблему пілоти вирішили повернутися в столицю Нової Зеландії Окленд. У результаті рейс тривав 11 годин.

За повідомленнями закордонних ЗМІ, рейс NZ26 вилетів з Окленда в середу близько 20.40 і перебував у дорозі близько чотирьох годин, коли йому довелося несподівано повернутися до Окленду.

Лайнер Boeing 787-9 Dreamliner приземлився в Окленді сьогодні о 7.30 ранку за місцевим часом. Загалом політ зайняв 11 годин, але так і не досягнув пункту призначення – Чикаго. Представник Air New Zealand повідомив, що літак був змушений повернути назад через технічну несправність.

„В результаті пасажирам довелося залишити літак після прибуття до Окленду, оскільки при посадці літака довелося пройти додаткову перевірку“, – сказав представник компанії.

Аналогічний інцидент стався кількома місяцями раніше

„В даний час усіх пасажирів пересаджено на найближчий доступний рейс. Ми дякуємо пасажирам за їхнє терпіння. Наразі ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити працездатність літака“, – додав він.

Аналогічний інцидент стався з авіакомпанією у червні. Літак Air New Zealand був змушений повернутися в Окленд тим же маршрутом через проблеми з паливом.

Пізніше з’ясувалося, що проблема полягала у витоку палива в лівому двигуні, внаслідок чого літак був змушений здійснити посадку лише з одним двигуном. Глава відділу льотних операцій Air New Zealand Х’ю Пірс заявив тоді, що це була “неймовірно незвичайна подія”.

Авіакомпанія запустила прямий рейс між Оклендом та Чикаго у 2018 році. У четвер вранці проблеми виникли ще біля одного рейсу Air New Zealand. Рейс NZ101 з Окленда до Сіднея здійснив короткий екстрений виклик приблизно за 45 хвилин до прибуття, повідомляє Travel Weekly. Рейс приземлився на 10 хвилин раніше запланованого часу о 8.40 ранку.

Представник авіакомпанії повідомив, що екстрений виклик був пов’язаний із медичною проблемою на борту. З міркувань конфіденційності вони не змогли надати більш детальної інформації.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Південній Кореї бортпровідник захворів на рак шлунка через радіацію в літаку і не вижив

Корея
Бортпровідник відомої авіакомпанії з Південної Кореї захворів на рак...

У Великобританії пасажирський літак здійснив екстрену посадку після виявлення екіпажем відсутності скла у двох ілюмінаторах

Велика Британія
Чартерний рейс з Лондона в Орландо був змушений екстрено...

Турист, який відпочив у Саудівській Аравії, розповів про публічну страту 80 осіб

Саудівська Аравія
Хоча Саудівська Аравія і намагається осучаснитися та залучити туристів,...

Фермер з Австралії відбив напад крокодила, вкусивши його у відповідь

Австралія
Фермеру з Австралії Коліну Деверо пощастило залишитися живим після...

Пара туристів отруїлися хімікатами в готелі Єгипту

Готелі
Пара туристів померла після ночі в готелі Єгипту. Подружжя...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму