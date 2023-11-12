Туристи летіли літаком 11 годин, але до місця призначення так і не дісталися

Літак авіакомпанії Air New Zealand летів до Чикаго, але на половині шляху через технічну проблему пілоти вирішили повернутися в столицю Нової Зеландії Окленд. У результаті рейс тривав 11 годин.

За повідомленнями закордонних ЗМІ, рейс NZ26 вилетів з Окленда в середу близько 20.40 і перебував у дорозі близько чотирьох годин, коли йому довелося несподівано повернутися до Окленду.

Лайнер Boeing 787-9 Dreamliner приземлився в Окленді сьогодні о 7.30 ранку за місцевим часом. Загалом політ зайняв 11 годин, але так і не досягнув пункту призначення – Чикаго. Представник Air New Zealand повідомив, що літак був змушений повернути назад через технічну несправність.

„В результаті пасажирам довелося залишити літак після прибуття до Окленду, оскільки при посадці літака довелося пройти додаткову перевірку“, – сказав представник компанії.

Аналогічний інцидент стався кількома місяцями раніше

„В даний час усіх пасажирів пересаджено на найближчий доступний рейс. Ми дякуємо пасажирам за їхнє терпіння. Наразі ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити працездатність літака“, – додав він.

Аналогічний інцидент стався з авіакомпанією у червні. Літак Air New Zealand був змушений повернутися в Окленд тим же маршрутом через проблеми з паливом.

Пізніше з’ясувалося, що проблема полягала у витоку палива в лівому двигуні, внаслідок чого літак був змушений здійснити посадку лише з одним двигуном. Глава відділу льотних операцій Air New Zealand Х’ю Пірс заявив тоді, що це була “неймовірно незвичайна подія”.

Авіакомпанія запустила прямий рейс між Оклендом та Чикаго у 2018 році. У четвер вранці проблеми виникли ще біля одного рейсу Air New Zealand. Рейс NZ101 з Окленда до Сіднея здійснив короткий екстрений виклик приблизно за 45 хвилин до прибуття, повідомляє Travel Weekly. Рейс приземлився на 10 хвилин раніше запланованого часу о 8.40 ранку.

Представник авіакомпанії повідомив, що екстрений виклик був пов’язаний із медичною проблемою на борту. З міркувань конфіденційності вони не змогли надати більш детальної інформації.