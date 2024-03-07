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У Канаді в літак з пасажирами вдарила блискавка (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Ванкувері у літак з пасажирами на борту потрапила блискавка під час зльоту (Відео)

У мережі поширюється відео, де в літак потрапляє блискавка невдовзі після вильоту з аеропорту Ванкувера, повідомляє City News.

Чоловік, який поділився кадрами стихії, розповів, що це сталося у неділю, 3 березня, незадовго до 19.30. Ітан Вест зазначив, що він спостерігав за літаками у міжнародному аеропорту Ванкувера, коли побачив один із своїх улюблених літаків – Boeing 777-300ER.

У ролику видно, як літак Air Canada, що прямував до Лондонського Хітроу, злітає з YVR, перш ніж до нього потрапляє блискавка.

 

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“Я бачив, що злітає 777-300, який мав попрямувати до Лондонського Хітроу, і 777 – один із моїх улюблених літаків, найбільший дводвигуновий літак, тож я подумав, що буде цікаво зняти коротке відео, бо він дуже гучний. Мені просто було цікаво, що станеться, чи доведеться їм відхилятися. Тому що я знаю, що є інструкції, яких їм доводиться дотримуватися. Я знав, що не було б жодних серйозних проблем, але просто було цікаво, чи будуть вони змінювати курс і, чи знали пасажири, що відбувається” – розповів автор ролика.

Повідомляється, що на борту перебували пасажири та члени екіпажу. Представники Air Canada підтвердили, що в неділю в літак, який вилітав із Ванкувера, потрапила блискавка. Він продовжив свій 10-годинний шлях до лондонського аеропорту Хітроу, де благополучно приземлився, додали вони.

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