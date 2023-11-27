Європу завалило снігом: Гірськолижні курорти достроково відкрили зимовий сезон

Європейські гірськолижні курорти рапортують про достроковий старт зимового сезону завдяки рясним снігопадам. За останній тиждень на деяких схилах випало понад метр снігу, що створило чудові умови для зимових видів спорту. Туркомпанії націлені на обслуговування наростаючого потоку туристів, які аномально рано приїжджають на зимовий відпочинок.

Останнім часом Альпи стали свідком різкого спаду температур та рясного снігопаду, що забезпечує надійну основу для нового лижного сезону. За словами представників компанії Ski Solutions, наступного тижня популярні альпійські напрямки, такі як Кран-Монтана у Швейцарії, Французька Ла-Плен та Шамоні, а також Санкт-Антон-ам-Арльберг в Австрії, очікується збільшення снігового покриву до 50 см.

На шляху до нового сезону курорти помітили збільшення кількості бронювань, нагріте винятковими гірськолижними умовами. А перевізники у відповідь на зростання попиту готові пропонувати деякі акції. Наприклад, британський лоукостер Jet2 запропонував 10-відсоткову знижку на рейси в деякі гірськолижні напрямки на зимовий період.

Неймовірні погодні умови спонукали деякі гірськолижні курорти переглянути дати свого відкриття, проанонсувавши їх на тиждень раніше. Отже, вже відкрилися такі популярні гірськолижні точки в Європі:

Австрійські Кітцбюель та Зельден курорти відкрилися на два тижні раніше, там уже готова 60-кілометрова зона вертикального катання для любителів спорту.

В Італії та Франції дату відкриття зимового сезону було намічено на 18 листопада. На відміну від минулого року, цього сезону для катання на лижах, наприклад, на курорті Тінь у Франції буде доступно загалом 1300 метрів трас.

Дев’ять районів Швейцарії вже відкрито, включаючи Давос, Церматт та Верб’є, причому останній відкрився трьома тижнями раніше.

Хоча ці зміни забезпечують короткострокові переваги для лижників та гірськолижних курортів, вони також є невід’ємною частиною більшого обговорення кліматичних змін, попередили кліматологи. Багато гірськолижні центри, особливо на нижчих висотах, страждають від загрози безсніжності, яка ставить їхнє майбутнє під питання.