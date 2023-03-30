В Австралії чоловік знайшов золотий самородок вартістю 240 000 доларів

Дослідник-аматор з Австралії, який подорожував “золотим трикутником Вікторії”, зробив несподівану знахідку: чоловік знайшов солідний шматок золота, повідомляє LADBible.

Для пошуку металу чоловік, чиє ім’я в ЗМІ не називається, використав найдоступніший бюджетний пристрій Minelab Equinox 800 вартістю 1200 доларів.

Під час роботи на одній із дільниць у Баллараті шукач викопав “масивний шмат землі”, а пізніше усвідомив, що розбагатів.

“Дослідник-аматор відніс “кам’яний шматок” вагою 4,6 кілограма до місцевого геологічного магазину для золотошукачів, щоб дізнатися його вартість. Він розраховував, що вартість знайденого дорогоцінного металу становитиме не більше 10 тисяч доларів, проте оцінка виявилася у 20 разів дорожчою”, – пише джерело.

Справа в тому, що більше половини ваги породи складало золото вагою близько 2,6 кг. Таким чином, загальна ціна знахідки становила приблизно 240 тисяч доларів.

“Це одна з тих речей, які змінюють життя назавжди. Коли він дав його мені в руку, у мене відвисла щелепа”, – розповів продавець золотом Даррен Камп австралійському телеканалу 9News.

Шокований продавець зізнався, що працює у золотодобувній промисловості вже 43 роки, і це був найбільший зразок золота, який він колись бачив.

“Я бачив досить великі зразки, знайдені великими золотодобувними компаніями під землею, але це найбільший екземпляр, знайдений за допомогою металодетектора, який я бачив”, – поділився емоціями торговець.

Оцінювач розповів журналістам, що на його питання, що він робитиме зі скарбом, клієнт лише невпевнено відповів, що “дружина буде цьому дуже рада”.

Даррен Камп упевнений, що ця несподівана знахідка доводить, що у пагорбах штату Вікторія все ще багато золота.

“Вам просто потрібно трохи удачі та наполегливості. Це як лотерея: ви ніколи не виграєте, якщо не купили квиток”, – поділився досвідченим геологом.

Геологічна служба Вікторії передбачила, що на золотих копальнях штату може лежати до 75 мільйонів унцій нерозвіданого золота в порівнянні з 80 мільйонами унцій, здобутих у цьому районі з часів “золотої лихоманки” в середині 19-го століття.