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Ще одна туристична країна скасувала безвізовий режим для росіян

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Албанія скасувала безвізовий туристичний режим для громадян Росії. Як повідомляється на сторінці Посольства України в Республіці Албанія у соціальній мережі Facebook, 20 квітня Рада Міністрів Республіки Албанія ухвалила рішення про виключення Росії зі списку країн, громадяни яких мають право на безвізовий режим поїздок з туристичною метою на період з 20 квітня по 31 грудня.

Албанія скасувала безвізовий туристичний режим для громадян Росії.

Як повідомляється на сторінці Посольства України в Республіці Албанія у соціальній мережі Facebook, 20 квітня Рада Міністрів Республіки Албанія ухвалила рішення про виключення Росії зі списку країн, громадяни яких мають право на безвізовий режим поїздок з туристичною метою на період з 20 квітня по 31 грудня.

“Вдячні албанським друзям за солідарність та підтримку України у боротьбі проти російських окупантів”, – зазначає посольство.

Як повідомляв DIP, 6 вересня 2022 року Європейська комісія запропонувала Раді ЄС повністю призупинити дію угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.

У той же день президент Володимир Зеленський подякував лідерам Євросоюзу за рішення про візові обмеження для росіян і наголосив, що, крім моральної сторони, це також питання елементарної безпеки.

9 вересня 2022 року Рада Євросоюзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.

А вже 13 вересня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди наразі не приймають від росіян документів на оформлення туристичних віз.

Як повідомляється на сторінці Посольства України в Республіці Албанія у соціальній мережі Facebook, 20 квітня Рада Міністрів Республіки Албанія ухвалила рішення про виключення Росії зі списку країн, громадяни яких мають право на безвізовий режим поїздок з туристичною метою на період з 20 квітня по 31 грудня.

“Вдячні албанським друзям за солідарність та підтримку України у боротьбі проти російських окупантів”, – зазначає посольство.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня 2022 року Європейська комісія запропонувала Раді ЄС повністю призупинити дію угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.

У той же день президент Володимир Зеленський подякував лідерам Євросоюзу за рішення про візові обмеження для росіян і наголосив, що, крім моральної сторони, це також питання елементарної безпеки.

9 вересня 2022 року Рада Євросоюзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.

А вже 13 вересня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди наразі не приймають від росіян документів на оформлення туристичних віз.

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