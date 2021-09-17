Албанія затвердила новий уряд, в якому домінують жінки

Парламент Албанії затвердив новий уряд, в якому переважають жінки і яке ставить собі за мету повернути країну до економічного зростання, зосередившись на туризмі та сільському господарстві, інфраструктурі і енергетиці, повідомляє Associated Press.

Після 20 годин дебатів 140-місцевий парламент проголосував 77 голосами за і 53 проти нового кабінету міністрів і урядової програми прем’єр-міністра Еді Рами.

Ліва Соціалістична партія отримала рекордну третину мандатів на парламентських виборах 25 квітня, отримавши 74 місця. Головна опозиційна правоцентристська Демократична партія отримала 59 місць.

57-річний Рама похвалився у своїй промові, що новий уряд увійде в історію як кабінет з найбільшою кількістю жінок – 12 в кабінеті з 17 членів, що поставить Албанію на перше місце в світових списках по відсотку жінок, що займають державні посади.

Головними завданнями для уряду стануть завершення процесу відновлення після землетрусу 2019 року і боротьба з пандемією і її впливом на економіку, а також боротьба з корупцією і наркоторгівлею, збільшення темпів зростання як мінімум до 4% в рік, підвищення заробітної плати і зниження безробіття. Рама хоче зробити Албанію “абсолютним чемпіоном туризму на Балканах” до 2030 року.

Албанія, населення якої становить 2,8 мільйона чоловік, є членом НАТО з 2009 року і сподівається почати переговори про вступ до ЄС в кінці цього року.