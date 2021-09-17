Албания утвердила новое правительство, в котором доминируют женщины

Парламент Албании утвердил новое правительство, в котором преобладают женщины и которое ставит своей целью вернуть страну к экономическому росту, сосредоточившись на туризме и сельском хозяйстве, инфраструктуре и энергетике, сообщает Associated Press.

После 20 часов дебатов 140-местный парламент проголосовал 77 голосами за и 53 против нового кабинета министров и правительственной программы премьер-министра Эди Рамы.

Левая Социалистическая партия получила рекордную треть мандатов на парламентских выборах 25 апреля, получив 74 места. Главная оппозиционная правоцентристская Демократическая партия получила 59 мест.

57-летний Рама похвастался в своей речи, что новое правительство войдет в историю как кабинет с наибольшим количеством женщин — 12 в кабинете из 17 членов, что поставит Албанию на первое место в мировых списках по проценту женщин, занимающих государственные должности.

Главными задачами для правительства станут завершения процесса восстановления после землетрясения 2019 и борьба с пандемией и ее влиянием на экономику, а также борьба с коррупцией и наркоторговлей, увеличение темпов роста как минимум до 4% в год, повышение заработной платы и снижение безработицы. Рама хочет сделать Албанию «абсолютным чемпионом туризма на Балканах» до 2030 года.

Албания, население которой составляет 2,8 миллиона человек, является членом НАТО с 2009 года и надеется начать переговоры о вступлении в ЕС в конце этого года.