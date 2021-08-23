В аеропорту Кабула сталася перестрілка, в результаті якої постраждали люди

Сьогодні в аеропорту Кабула сталася перестрілка між афганськими силами безпеки і невідомими нападниками, повідомляє агентство Reuters з посиланням на повідомлення німецьких військових в Twitter.

Один із співробітників афганських сил безпеки було вбито, троє отримали поранення. Бундесвер повідомив, що в перестрілці також брали участь американські та німецькі війська.

Військові додали, що всі німецькі солдати цілі та неушкоджені.