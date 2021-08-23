В аеропорту Кабула сталася перестрілка, в результаті якої постраждали люди

Сьогодні в аеропорту Кабула сталася перестрілка між афганськими силами безпеки і невідомими нападниками, повідомляє агентство Reuters з посиланням на повідомлення німецьких військових в Twitter.
Один із співробітників афганських сил безпеки було вбито, троє отримали поранення. Бундесвер повідомив, що в перестрілці також брали участь американські та німецькі війська.
Військові додали, що всі німецькі солдати цілі та неушкоджені.
Kabul Airport Shooting Involving Western Forces – German Military https://t.co/XuvJvIqlTi
— Dailynewscatch (@dailynewscatch1) August 23, 2021