Ще одна перестрілка в Університеті штату Луїзіана. Влада університету встановили комендантську годину

Одна людина була вбита і семеро отримали поранення в недільній перестрілці в Державному університеті Гремблінг в Луїзіані, заявили представники коледжу. Це був другий подібний інцидент в цьому університеті за чотири дні.

Обставини і причини початку стрілянини залишаються нез’ясованими. Все, що ми знаємо, це те, що це сталося рано вранці.

За даними влади, один з потерпілих – студент. Потерпілий і інші поранені – сторонні. Влада університету скасували заняття в понеділок і вівторок і встановили комендантську годину з 21:30 до 6:00.

Було оголошено про посилення заходів безпеки на території кампуса.

Схожий інцидент стався всього 4 дні тому перед одним з гуртожитків університету.