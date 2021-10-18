ГоловнаСШАЩе одна перестрілка в Університеті штату Луїзіана. Влада університету встановили комендантську годину
США

Ще одна перестрілка в Університеті штату Луїзіана. Влада університету встановили комендантську годину

Євгеній Подольський

Одна людина була вбита і семеро отримали поранення в недільній перестрілці в Державному університеті Гремблінг в Луїзіані, заявили представники коледжу. Це був другий подібний інцидент в цьому університеті за чотири дні.

Обставини і причини початку стрілянини залишаються нез’ясованими. Все, що ми знаємо, це те, що це сталося рано вранці.

За даними влади, один з потерпілих – студент. Потерпілий і інші поранені – сторонні. Влада університету скасували заняття в понеділок і вівторок і встановили комендантську годину з 21:30 до 6:00.

Було оголошено про посилення заходів безпеки на території кампуса.

Схожий інцидент стався всього 4 дні тому перед одним з гуртожитків університету.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International