Республіканці вимагають оголосили імпічмент Байдену через Афганістан

Високопоставлені республіканці в США різко критикували президента Джо Байдена за ситуацію в Афганістані. Були навіть ідеї вимагати імпічменту главі американської держави.

«Чи слід Байдену піти у відставку або бути звільненим з-за його невдач в Афганістані? Так. Але це залишить нас на чолі з віце-президентом Камалія Харріс, що в десять разів гірше», – написала Ніккі Хейлі в Twitter. Постійний представник при ООН в адміністрації колишньго президента США Дональда Трампа (2017-2018).

Biden badly bungled the withdrawal from Afghanistan, making America weaker and less safe while leaving many Americans and Afghans at the mercy of the Taliban. He must not also bungle the coming decision on whether to recognize these barbarians.



“Якщо по відношенню до президента Трампа можуть провести розслідування і запропонувати імпічмент через телефонний дзвінок, то зараз саме час почати розслідування відносно Байдена за грубу недбалість в Афганістані. Розслідування та виявлення винних буде пізніше, але зараз нам потрібен новий головнокомандувач! Уряд, який втягнув нас в це, немає ні компетенції, ні бажання витягнути нас з цього”, – написав у Твіттері конгресмен Ронні Джексон.

“Джо Байден повинен взяти на себе відповідальність за американських військових, загиблих сьогодні в результаті вибухів біля аеропорту, і піти у відставку. Ми повинні тримати наших військових в безпеці і захищати нашу країну”, – написав у твіттері в свою чергу конгресмен Грег Стаббі.

Joe Biden needs to take responsibility and resign. We must keep our troops safe and our country protected. God bless our soldiers and their families. https://t.co/dW6Gc6lHT9

Від Байдена та Гарріса до Остіна, Блінкена та Міллі, вихід з Афганістану був жахливим провалом.

Усі вони повинні нести відповідальність за смерть наших військовослужбовців США. Час ЗВІЛИТИСЯ. – написав він у твіттері.

From Biden and Harris to Austin, Blinken and Milley, the withdrawal from Afghanistan has been an abject failure.

They all need to be held accountable for the deaths of our U.S. service members. Time to RESIGN.@TuckerCarlson pic.twitter.com/AF8tmEgT3g

— Congressman Greg Steube (@RepGregSteube) August 27, 2021