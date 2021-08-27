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Республіканці вимагають оголосили імпічмент Байдену через Афганістан

Гліб Парфененко
Вони хочуть, щоб Байдену оголосили імпічмент через Афганістан

Високопоставлені республіканці в США різко критикували президента Джо Байдена за ситуацію в Афганістані. Були навіть ідеї вимагати імпічменту главі американської держави.

«Чи слід Байдену піти у відставку або бути звільненим з-за його невдач в Афганістані? Так. Але це залишить нас на чолі з віце-президентом Камалія Харріс, що в десять разів гірше», – написала Ніккі Хейлі в Twitter. Постійний представник при ООН в адміністрації колишньго президента США Дональда Трампа (2017-2018).


“Якщо по відношенню до президента Трампа можуть провести розслідування і запропонувати імпічмент через телефонний дзвінок, то зараз саме час почати розслідування відносно Байдена за грубу недбалість в Афганістані. Розслідування та виявлення винних буде пізніше, але зараз нам потрібен новий головнокомандувач! Уряд, який втягнув нас в це, немає ні компетенції, ні бажання витягнути нас з цього”, – написав у Твіттері конгресмен Ронні Джексон.

“Джо Байден повинен взяти на себе відповідальність за американських військових, загиблих сьогодні в результаті вибухів біля аеропорту, і піти у відставку. Ми повинні тримати наших військових в безпеці і захищати нашу країну”, – написав у твіттері в свою чергу конгресмен Грег Стаббі.

Від Байдена та Гарріса до Остіна, Блінкена та Міллі, вихід з Афганістану був жахливим провалом.

Усі вони повинні нести відповідальність за смерть наших військовослужбовців США. Час ЗВІЛИТИСЯ. – написав він у твіттері.

“Адміністрація Байдена брехала і на іншому фронті. Наші військові загинули через невдачі цієї адміністрації. Цьому немає виправдання. Я закликаю президента Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена і начальника штабу генерала Марка Міллі негайно піти у відставку”, – написав у Твіттері конгресмен Майкл Клауд.

Ряд інших республіканців також піддали Байдена різкій критиці.

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