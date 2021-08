Республиканцы требуют объявить импичмент Байдену через Афганистан

Высокопоставленные республиканцы в США резко критиковали президента Джо Байдена за ситуацию в Афганистане. Были даже идеи требовать импичмента главе американского государства.

«Следует Байдена уйти в отставку или быть уволенным из-за его неудач в Афганистане? Да. Но это оставит нас во главе с вице-президентом Камалия Харрис, что в десять раз хуже», — написала Никки Хейли в Twitter. Постоянный представитель при ООН в администрации бывшем президента США Дональда Трампа (2017-2018).

«Если по отношению к президенту Трампа могут провести расследование и предложить импичмент через телефонный звонок, то сейчас самое время начать расследование в отношении Байдена за грубую небрежность в Афганистане. Расследование и выявление виновных будет позже, но сейчас нам нужен новый главнокомандующий! Правительство, втянул нас в это, нет ни компетенции, ни желания вытащить нас из этого», — написал в Твиттере конгрессмен Ронни Джексон.

«Джо Байден должен взять на себя ответственность за американских военных, погибших сегодня в результате взрывов возле аэропорта, и уйти в отставку. Мы должны держать наших военных в безопасности и защищать нашу страну», — написал в твиттере в свою очередь конгрессмен Грег Стабби.

От Байдена и Харриса к Остина, Блинкина и Милли, выход из Афганистана был ужасным провалом.

Все они должны нести ответственность за смерть наших военнослужащих США. Время ЗВИЛИТИСЯ. — написал он в Твиттере.

