Перші прямі переговори між талібами і представниками “фронту опору” (ФОТО)

Перші прямі переговори між Фронтом національного опору і делегацією талібів відбулися в середу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив один з представників Фронту Абдул Хафіз Мансур, передає ТАСС.

Переговори пройшли в місті Чарикар, адміністративному центрі афганської провінції Парван. Атмосфера бесід була позитивною. Вперше представники двох країн ведуть прямий діалог, пояснив Мансур, який до цих пір брав участь в міжафганскіх консультаціях в складі делегації афганського уряду, відстороненого від влади талібами на початку цього місяця.

#Taliban and reps. from the “resistance front” hold talks in the town of Charikar. Both sides have agreed to not attack each other to give peace and negotiations a chance.#Panjshir #Afghanistan pic.twitter.com/Na0X4oaLWb

— Mujahid Mughal (@Mujahid_3333) August 26, 2021