Перші прямі переговори між талібами і представниками “фронту опору” (ФОТО)

Перші прямі переговори між Фронтом національного опору і делегацією талібів відбулися в середу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив один з представників Фронту Абдул Хафіз Мансур, передає ТАСС.

Переговори пройшли в місті Чарикар, адміністративному центрі афганської провінції Парван. Атмосфера бесід була позитивною. Вперше представники двох країн ведуть прямий діалог, пояснив Мансур, який до цих пір брав участь в міжафганскіх консультаціях в складі делегації афганського уряду, відстороненого від влади талібами на початку цього місяця.

#Taliban and reps. from the “resistance front” hold talks in the town of Charikar. Both sides have agreed to not attack each other to give peace and negotiations a chance.#Panjshir #Afghanistan pic.twitter.com/Na0X4oaLWb — Mujahid Mughal (@Mujahid_3333) August 26, 2021

Делегація Талібану на переговорах з опором складалася з 7 чоловік, а представників Фронту – 12. Обидві сторони домовилися продовжувати діалог заради миру і уникати нападок на свої позиції.

Тим часом лідер сил опору Ахмад Масуд заявив в інтерв’ю BBC, що вони хочуть створити умови для повернення біженців до Афганістану. «Ми, як політики в цій країні, не повинні повторювати історичних помилок. Ми повинні побудувати таку політичну систему, щоб люди хотіли повернутися на свою батьківщину. Ми бачимо, що існує можливість створення такої системи», – сказав Ахмад Масуд.

Він сказав, що територіальне опір талібів не обмежувалася Панджшером, і весь народ країни продовжує боротися на захист своїх цінностей і переконань. «Не слід думати, що наш спротив в Панджшері має тільки військове значення. Це символ, який посилає сигнал всьому Афганістану і навіть всьому світу », – сказав Масуд.

AFP нагадує, що Фронт національного опору очолює не тільки Ахмад Масуд, але і Амрула Салех, віце-президент Афганістану і заклятий ворог талібів. Опір складається з бойовиків, які борються з талібами, і колишніми членами афганських сил безпеки. Він зосереджений в основному в провінції , яка протягом багатьох років була бастіоном антиталібів. Це вузька важкодоступна долина, оточена відкритими вершинами, в самому серці гір Гіндукуш. Найпівденніша його край знаходиться приблизно в 80 км на північ від Кабула. Кількість підходів до долини обмежена, і сили антиталібів можуть використовувати позиції зверху для нанесення ударів по атакуючим силам.

Долина також має велике символічне значення в Афганістані. Це район, який понад століття пручався всім окупантам. Опір, зосереджене в долині, населеній в основному таджиками, сильно вплинуло на політичний ландшафт і безпеку в Афганістані в 1980-х і 1990-х роках.