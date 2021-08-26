Первые прямые переговоры между талибами и представителями «фронта сопротивления» (ФОТО)

Первые прямые переговоры между Фронтом национального сопротивления и делегацией талибов состоялись в среду. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из представителей Фронта Абдул Хафиз Мансур, передает ТАСС.

Переговоры прошли в городе Чарикар, административном центре афганской провинции Парван. Атмосфера бесед была положительной. Впервые представители двух стран ведут прямой диалог, объяснил Мансур, который до сих пор принимал участие в межафганских консультациях в составе делегации афганского правительства, отстраненного от власти талибами в начале этого месяца.

#Taliban and reps. from the «resistance front» hold talks in the town of Charikar. Both sides have agreed to not attack each other to give peace and negotiations a chance.#Panjshir #Afghanistan pic.twitter.com/Na0X4oaLWb — Mujahid Mughal (@Mujahid_3333) August 26, 2021

Делегация Талибана на переговорах с сопротивлением состояла из 7 человек, а представителей Фронта — 12. Обе стороны договорились продолжать диалог ради мира и избегать нападок на свои позиции.

Между тем лидер сил сопротивления Ахмад Масуд заявил в интервью BBC, что они хотят создать условия для возвращения беженцев в Афганистан. «Мы, как политики в этой стране, не должны повторять исторических ошибок. Мы должны построить такую ​​политическую систему, чтобы люди хотели вернуться на свою родину. Мы видим, что существует возможность создания такой системы », — сказал Ахмад Масуд.



Он сказал, что территориальное сопротивление талибов не ограничивалось Панджшером, и весь народ страны продолжает бороться в защиту своих ценностей и убеждений. «Не следует думать, что наше сопротивление в Панджшере имеет только военное значение. Это символ посылает сигнал всему Афганистану и даже всему миру », — сказал Масуд.

AFP напоминает, что Фронт национального сопротивления возглавляет не только Ахмад Масуд, но и Амрула Салех, вице-президент Афганистана и заклятый враг талибов. Сопротивление состоит из боевиков, сражающихся с талибами, и бывшими членами афганских сил безопасности. Он сосредоточен в основном в провинции, которая в течение многих лет была бастионом антиталибив. Это узкая труднодоступная долина, окруженная открытыми вершинами, в самом сердце гор Гиндукуш. Самая южная его оконечность находится примерно в 80 км к северу от Кабула. Количество подходов к долине ограничено, и силы антиталибив могут использовать позиции сверху для нанесения ударов по атакующим силам.

Долина также имеет большое символическое значение в Афганистане. Это район, который более века сопротивлялся всем оккупантам. Сопротивление, сосредоточено в долине, населенной в основном таджиками, сильно повлияло на политический ландшафт и безопасность в Афганистане в 1980-х и 1990-х годах.