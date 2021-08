Первые прямые переговоры между талибами и представителями «фронта сопротивления» (ФОТО)

Первые прямые переговоры между Фронтом национального сопротивления и делегацией талибов состоялись в среду. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из представителей Фронта Абдул Хафиз Мансур, передает ТАСС.

Переговоры прошли в городе Чарикар, административном центре афганской провинции Парван. Атмосфера бесед была положительной. Впервые представители двух стран ведут прямой диалог, объяснил Мансур, который до сих пор принимал участие в межафганских консультациях в составе делегации афганского правительства, отстраненного от власти талибами в начале этого месяца.

#Taliban and reps. from the «resistance front» hold talks in the town of Charikar. Both sides have agreed to not attack each other to give peace and negotiations a chance.#Panjshir #Afghanistan pic.twitter.com/Na0X4oaLWb

— Mujahid Mughal (@Mujahid_3333) August 26, 2021