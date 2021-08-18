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АФГАНІСТАН

Білий дім: Таліби гарантували безпечний доступ в аеропорт Кабула

У Вашингтоні очікують, що "Талібан" буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань

Євгеній Подольський

Представники руху “Талібан” запевнили США, що не перешкоджатимуть безпечного проїзду в Міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі цивільним особам, що прагнуть покинути афганську столицю. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

“Ми очікуємо, що вони будуть дотримуватися цього зобов’язання”, – сказав Салліван на брифінгу в Білому Домі.

За його словами, у Вашингтоні також вивчають інформацію про випадки побиття людей які намагалися проникнути на територію аеропорту на контрольно-пропускних пунктах, встановлених талібами.

Салліван відмовився відповідати на питання, чи визнають США афганський уряд на чолі з талібами. Він зазначив, що коментувати цю тему було б “передчасно”, оскільки уряд ще не сформовано.

“В остаточному підсумку “Талібан” повинен показати решті світу, хто вони і як вони мають намір діяти. У “Талібан” послужний список не хороший, але поки передчасно вирішувати це питання”, – пояснив радник Білого дому.

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