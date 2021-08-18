Джейк Салливан заявил что Талибы гарантировали безопасный доступ в аэропорт Кабула

Представители движения «Талибан» заверили США, что не будут препятствовать безопасного проезда в Международный аэропорт Хамида Карзая в Кабуле гражданским лицам, стремящихся покинуть афганскую столицу. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы ожидаем, что они будут придерживаться этого обязательства», — сказал Салливан на брифинге в Белом Доме.

По его словам, в Вашингтоне также изучают информацию о случаях избиения людей, которые пытались проникнуть на территорию аэропорта на контрольно-пропускных пунктах, установленных талибами.

Салливан отказался отвечать на вопрос, признают США афганское правительство во главе с талибами. Он отметил, что комментировать эту тему было бы «преждевременно», поскольку правительство еще не сформировано.

«В конечном итоге» Талибан «должен показать остальному миру, кто они и как они намерены действовать. В» Талибан «послужной список хороший, но пока преждевременно решать этот вопрос», — пояснил советник Белого дома.