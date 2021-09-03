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АФГАНІСТАН

Афганські жінки протестують в Кабулі на захист прав жінок

Гліб Парфененко
Афганські жінки протестують в Кабулі на захист прав жінок

Десятки протестуючих зібралися перед президентським палацом в Кабулі і закликали нове керівництво талібів в Афганістані дотримуватися досягнень Заходу в області прав жінок і включити жінок в новий уряд, повідомляє Associated Press.

Перед одним з входів в будівлю близько десятка жінок тримали невеликі плакати з написом: «Героїчний кабінет з присутністю жінок». Протестуючі скандували на підтримку прав людини, заявивши, що не хочуть повертатися в минуле.

Демонстранти також поширили документ з вимогою надати афганським жінкам повні права на освіту та участь в суспільно-політичному житті Афганістану, а також основні свободи, включаючи свободу слова.

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