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АФГАНИСТАН

Афганские женщины протестуют в Кабуле в защиту прав женщин

Глеб Парфененко
Афганские женщины протестуют в Кабуле в защиту прав женщин

Десятки протестующих собрались перед президентским дворцом в Кабуле и призвали новое руководство талибов в Афганистане соблюдать достижений Запада в области прав женщин и включить женщин в новое правительство, сообщает Associated Press.

Перед одним из входов в здание около десятка женщин держали небольшие плакаты с надписью: «Героический кабинет с присутствием женщин». Протестующие скандировали в поддержку прав человека, заявив, что не хотят возвращаться в прошлое.

Демонстранты также распространили документ с требованием предоставить афганским женщинам полные права на образование и участие в общественно-политической жизни Афганистана, а также основных свобод, включая свободу слова.

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