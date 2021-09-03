Афганские женщины протестуют в Кабуле в защиту прав женщин

Десятки протестующих собрались перед президентским дворцом в Кабуле и призвали новое руководство талибов в Афганистане соблюдать достижений Запада в области прав женщин и включить женщин в новое правительство, сообщает Associated Press.

Перед одним из входов в здание около десятка женщин держали небольшие плакаты с надписью: «Героический кабинет с присутствием женщин». Протестующие скандировали в поддержку прав человека, заявив, что не хотят возвращаться в прошлое.

Демонстранты также распространили документ с требованием предоставить афганским женщинам полные права на образование и участие в общественно-политической жизни Афганистана, а также основных свобод, включая свободу слова.