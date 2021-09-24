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Завдяки жінкам Європа збирається побороти кадрову кризу

Гліб Парфененко
Збільшення числа жінок на ринку праці може принести ЦСЄ 146 млрд євро

Залучення більшої кількості жінок може стати вирішенням проблеми нестачі професіоналів на ринку праці в Центральній і Східній Європі. У сукупності це надасть позитивний ефект на економіку регіону в розмірі 146 млрд євро до 2030 року.

Про це говорять експерти від консалтингової компанії McKinsey в своєму аналізі по даній темі.

Згідно з ним, більш висока активність жінок на ринку праці принесе додатково 8% до валового внутрішнього продукту (ВВП) в Центральній та Східній Європі до кінця десятиліття. Іншими словами це внесе загальну суму, еквівалентну економіці Словаччини та Хорватії разом узятих, пише сайт Emerging Europe.

В ході аналізу були розглянуті сім країн регіону – Чеська Республіка, Угорщина, Польща, Румунія, Україна, Хорватія та Словаччина. Розрахунки показують, що жінки складають 52% всього населення і більше 60% населення з вищою освітою. У той же час на ринку праці жінки становлять 45%.

“Більш активна участь жінок вирішить проблему нестачі працівників у Європі, оскільки в регіоні 630 000 робочих місць не заповнені”, – відзначає Марта Матецька, партнер McKinsey і автор доповіді.

“Коли регіон повернеться на піковий рівень, кількість вакансій виросте до більш ніж 2 млн. в 2030 р., з іншого боку, 2,5 млн. жінок потенційно можуть вийти на ринок праці і заповнити цю прогалину”, – додає вона.

Експерти очікують, що різні сектори будуть шукати нових співробітників, так як деякі з них традиційно наймають більше жінок. Це охорона здоров’я та соціальне забезпечення, торгівля, а також виробництво.

Експерти відзначають, що для здійснення необхідних змін потрібна велика політична воля, а також велика ініціатива з боку бізнесу.

В аналізі також йдеться про необхідність запровадження спільного бачення і цілей по включенню більшої кількості жінок в ринок праці, ініціатив по просуванню невикористаних талантів, зусиль щодо поліпшення балансу між роботою та особистим життям як для чоловіків, так і для жінок.

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