Завдяки жінкам Європа збирається побороти кадрову кризу

Залучення більшої кількості жінок може стати вирішенням проблеми нестачі професіоналів на ринку праці в Центральній і Східній Європі. У сукупності це надасть позитивний ефект на економіку регіону в розмірі 146 млрд євро до 2030 року.

Про це говорять експерти від консалтингової компанії McKinsey в своєму аналізі по даній темі.

Згідно з ним, більш висока активність жінок на ринку праці принесе додатково 8% до валового внутрішнього продукту (ВВП) в Центральній та Східній Європі до кінця десятиліття. Іншими словами це внесе загальну суму, еквівалентну економіці Словаччини та Хорватії разом узятих, пише сайт Emerging Europe.

В ході аналізу були розглянуті сім країн регіону – Чеська Республіка, Угорщина, Польща, Румунія, Україна, Хорватія та Словаччина. Розрахунки показують, що жінки складають 52% всього населення і більше 60% населення з вищою освітою. У той же час на ринку праці жінки становлять 45%.

“Більш активна участь жінок вирішить проблему нестачі працівників у Європі, оскільки в регіоні 630 000 робочих місць не заповнені”, – відзначає Марта Матецька, партнер McKinsey і автор доповіді.

“Коли регіон повернеться на піковий рівень, кількість вакансій виросте до більш ніж 2 млн. в 2030 р., з іншого боку, 2,5 млн. жінок потенційно можуть вийти на ринок праці і заповнити цю прогалину”, – додає вона.

Експерти очікують, що різні сектори будуть шукати нових співробітників, так як деякі з них традиційно наймають більше жінок. Це охорона здоров’я та соціальне забезпечення, торгівля, а також виробництво.

Експерти відзначають, що для здійснення необхідних змін потрібна велика політична воля, а також велика ініціатива з боку бізнесу.

В аналізі також йдеться про необхідність запровадження спільного бачення і цілей по включенню більшої кількості жінок в ринок праці, ініціатив по просуванню невикористаних талантів, зусиль щодо поліпшення балансу між роботою та особистим життям як для чоловіків, так і для жінок.