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У Європі різко зросла кількість випадків мавпячої віспи

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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У Європі різко зросла кількість випадків мавпячої віспи

За один тиждень кількість випадків захворювання на мавпячу віспу у світі підскочила на 20%, оголосив генеральний директор ВООЗ.

Нині це захворювання зареєстровано у 92 країнах. Найбільше пацієнтів у Європі, США та Латинській Америці.

Органи охорони здоров’я попереджають людей, які заразилися мавпячою віспою, про необхідність триматися подалі від своїх домашніх тварин, оскільки тварини теж ризикують захворіти.

Вже є підтверджений випадок зараження італійським хортом (порода собак) у Франції.

Домашніх тварин, які контактували з інфікованою людиною, слід ізолювати на 21 день, рекомендує ВООЗ.

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