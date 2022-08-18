У Європі різко зросла кількість випадків мавпячої віспи

За один тиждень кількість випадків захворювання на мавпячу віспу у світі підскочила на 20%, оголосив генеральний директор ВООЗ.

Нині це захворювання зареєстровано у 92 країнах. Найбільше пацієнтів у Європі, США та Латинській Америці.

Органи охорони здоров’я попереджають людей, які заразилися мавпячою віспою, про необхідність триматися подалі від своїх домашніх тварин, оскільки тварини теж ризикують захворіти.

Вже є підтверджений випадок зараження італійським хортом (порода собак) у Франції.

Домашніх тварин, які контактували з інфікованою людиною, слід ізолювати на 21 день, рекомендує ВООЗ.