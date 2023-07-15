Що вигідніше: подорож літаком чи потягом?

Останнім часом ціни на авіаквитки різко зросли, і в той же час в аеропортах, як і раніше, панує хаос. Чому б не уникнути всього цього та не вирушити у подорож поїздом?

Туристичний портал Which? порівняв кілька популярних напрямків, дізнавшись, чи зможуть мандрівники заощадити, якщо віддадуть перевагу поїзду, а не літаку. У ході аналізу з’ясувалося, що сім’я із чотирьох осіб зможе заощадити до 115 євро, а велика родина — до 587 євро.

На якому напрямі найбільша економія?

Експерти порівняли ціни на трьох європейських маршрутах: Париж-Відень, Брюссель-Відень та Брюссель-Берлін. Ціна найдешевшого окремого купе порівнювалася із вартістю найдешевших квитків на літак у перший тиждень серпня.

Лінії Париж-Відень та Брюссель-Відень обслуговуються найбільшою в Європі компанією Nightjet, яка займається поїздами далекого прямування. Якщо на відпочинок вирушають дві людини, то вигідніше летіти літаком, а ось сім’ї з двома або трьома дітьми – поїздом.

Лінію Брюссель-Берлін обслуговує компанія European Sleeper. Квиток на поїзд виходить трохи дорожчим, ніж переліт та ночівля у пункті призначення.

Портал Which? визнав, що хоча по всій Європі відкривається дедалі більше нових міжміських залізничних маршрутів, квитки на поїзд багатьом досі не по кишені. „Наше дослідження показало, що самотнім мандрівникам та парам доведеться платити за поїзд значно більше. Однак хороша новина полягає в тому, що сім’ї та великі групи можуть суттєво заощадити, подорожуючи поїздом“, йдеться у дослідженні.