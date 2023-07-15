Всі розділи
ГоловнаМіжнародні організаціїЄСЩо вигідніше: подорож літаком чи потягом?
ЄСТуризм

Що вигідніше: подорож літаком чи потягом?

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Що вигідніше: подорож літаком чи потягом?

Останнім часом ціни на авіаквитки різко зросли, і в той же час в аеропортах, як і раніше, панує хаос. Чому б не уникнути всього цього та не вирушити у подорож поїздом?

Туристичний портал Which? порівняв кілька популярних напрямків, дізнавшись, чи зможуть мандрівники заощадити, якщо віддадуть перевагу поїзду, а не літаку. У ході аналізу з’ясувалося, що сім’я із чотирьох осіб зможе заощадити до 115 євро, а велика родина — до 587 євро.

На якому напрямі найбільша економія?

Експерти порівняли ціни на трьох європейських маршрутах: Париж-Відень, Брюссель-Відень та Брюссель-Берлін. Ціна найдешевшого окремого купе порівнювалася із вартістю найдешевших квитків на літак у перший тиждень серпня.

Лінії Париж-Відень та Брюссель-Відень обслуговуються найбільшою в Європі компанією Nightjet, яка займається поїздами далекого прямування. Якщо на відпочинок вирушають дві людини, то вигідніше летіти літаком, а ось сім’ї з двома або трьома дітьми – поїздом.

Лінію Брюссель-Берлін обслуговує компанія European Sleeper. Квиток на поїзд виходить трохи дорожчим, ніж переліт та ночівля у пункті призначення.

Портал Which? визнав, що хоча по всій Європі відкривається дедалі більше нових міжміських залізничних маршрутів, квитки на поїзд багатьом досі не по кишені. „Наше дослідження показало, що самотнім мандрівникам та парам доведеться платити за поїзд значно більше. Однак хороша новина полягає в тому, що сім’ї та великі групи можуть суттєво заощадити, подорожуючи поїздом“, йдеться у дослідженні.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Цербер атакував туристів: пекельну спеку на курортах назвали на честь триголового пса, який охороняв Пекло у Данте

Ісландія
Антициклон «Цербер», названий на честь триголового пса, який у...

Туристів попередили про можливий хаос під час поїздок до Європи

Велика Британія
Страйки, затримки та скасування рейсів загрожують високому літньому сезону...

Хаос повертається? У Європі туристів попереджають, що літо може виявитися „складним“

ЄС
Цього літа може повернутися хаос в авіаперевезеннях, оскільки авіаційна...

Туристів попередили, що у 26 країнах Європи та в Туреччині стрімко поширюються дві страшні інфекції

Іспанія
Мандрівникам, які вирушають до Європи та Туреччини цього літа,...

Оселедець у бочці: як уникнути натовпів туристів у самому відвідуваному місті Європи?

Туризм
Я стою в самому центрі Дубровника на одній із...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму