Рада ЄС проголосувала за цифровізацію шенгенських віз

Очікується, що цифрова платформа для подання заявок онлайн з’явиться в 2026 році, після чого через неї будуть подаватися всі заяви на отримання шенгенських віз (за винятком кількох типів віз).

Заявник зможе завантажити необхідні документи на спеціальний сайт та отримати візу повністю віддалено. Платформа визначить, яка країна Шенгенської зони відповідає за обробку заявки, а потім передасть її відповідним органам.

Таким чином, замість паперової візи заявник отримає 2D-штрих-код з криптографічним підписом.

Отримати візу онлайн не вдасться у ряді випадків: якщо заявник вперше отримує шенген; якщо його біометричні дані більше не дійсні (їх термін дії п’ять років); якщо оновився закордонний паспорт. Цим категоріям заявників потрібно буде подаватись на візи у візових центрах та консульствах.

Нововведення покликане знизити можливість підробки віз та інших варіантів шахрайства з шенгеном.