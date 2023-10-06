Найвища гора в Європі зменшилася у розмірі

Найвища вершина Євросоюзу стала на два метри нижче, повідомляє DW.

Головна вершина Європи, гора Монблан на південному сході Франції, стала на 2 метри та 22 сантиметри нижче за останні два роки. Проведені у вересні виміри показують, що висота гори становить 4805 метрів 59 сантиметрів над рівнем моря. Попередні виміри пройшли 2021 року.

Скорочення товщини снігової шапки, що покриває кам’янисту частину найвищої вершини Альп, може бути пов’язане зі зменшенням обсягу опадів, що випадали влітку, зазначив геодезист Жан де Гаре.

Однак вивчити зібрані дані та висунути всі теорії, які пояснюють новий результат вимірів, чекають кліматологи, гляціологи та інші вчені, зазначив експерт.

Скеляста частина гори знаходиться на рівні 4792 метрів над рівнем моря. Шапка, що покриває її зі снігу і льоду, змінює свою товщину з року в рік.

З 2001 року дослідники проводять аналогічні виміри кожні два роки, цього року вони вперше скористалися безпілотним літальним апаратом. Таким чином, вчені розраховують отримати інформацію про наслідки зміни клімату для Альп.