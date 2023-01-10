Гірськолижні курорти Європи спорожніли через відсутність снігу

На більшій частині Європи зараз надзвичайно теплі погодні умови. Гірськолижні курорти спорожніли через відсутність снігу.

Як пише CNN.com, за даними французької національної метеорологічної служби Météo-France, у Франції сукупна середня температура в останній день 2022 року була більш ніж на 8 градусів за Цельсієм вищою, ніж денна еталонна температура за 1991–2020 роки.

Гірськолижні курорти в Альпах, особливо в нижніх регіонах, тимчасово закрили свої схили, оскільки тепла погода у поєднанні з зливою змиває грудневий снігопад.

Лоран Рейно, керуючий директор Domaines Skiables de France, національної організації, що представляє гірськолижні курорти, повідомив, що половина з 7 500 гірськолижних трас у Франції наразі закрита через “відсутність снігу та велику кількість дощів”.

Деякі курорти адаптуються, замінюючи прокат лиж на гірські велосипеди, інші використовують штучний сніг.

Раніше Euronews показав серію фотографій, які показують нестачу снігу в Європі взимку. На кадрах видно лижники, що катаються зеленими схилами, а також “лисі” пагорби без снігу.