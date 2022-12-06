Час проходження контролю на кордонах Євросоюзу збільшиться

Час очікування у черзі на зовнішніх кордонах Європейського Союзу може збільшитися, як тільки система в’їзду/виїзду — EES — набуде чинності у травні 2023 року. Про це попереджає збірка коментарів, опублікована Генеральним секретаріатом Ради ЄС.

Керівництво Європейського Союзу прогнозує, що час прикордонного контролю на зовнішніх кордонах ЄС збільшиться через процедури, які має пройти кожен мандрівник, щоб його дані були збережені в EES.

«Припускається, що час контролю для пасажирів значно збільшиться із введенням EES», — зазначає влада Німеччини, додаючи при цьому, що в деяких аеропортах країни необхідно буде збільшити пропускну спроможність для прикордонних перевірок, зокрема, в пікові дати. Також вважають і австрійські чиновники. На їхню думку, час очікування на кордонах буде вдвічі більшим, ніж зараз.

«Додаткові завдання, які випливають із регламенту EES, призведуть до різкого збільшення часу обробки. Ми очікуємо, що воно збільшиться вдвічі, порівняно з поточною ситуацією. Це також вплине на черги у пунктах перетину кордону у шести міжнародних аеропортах Австрії», – стверджують вони.

Крім того, як тільки EES набуде чинності, сам прикордонний контроль ускладниться, оскільки прикордонникам доведеться проводити різницю між мандрівниками, які не мають віз, та особами, які підлягають візовій перевірці. Згідно з розрахунками польської влади, час проходження прикордонного контролю одним пасажиром збільшиться на 30 секунд до двох хвилин, якщо не будуть потрібні додаткові дії, типу перевірки особи.

Тим часом влада Словенії стверджує, що новий процес, який включає прикордонний контроль, реєстрацію та верифікацію, займе вчетверо більше часу, ніж нинішні процедури.

“Через те, що пропускну спроможність наявної інфраструктури змінити неможливо фізично і, до всього іншого, це не фінансується ЄС, часу очікування неминуче збільшиться”, – стверджують вони.

Більшість держав-членів, однак, підтвердили, що вже працюють над автоматизацією прикордонного контролю. Італія, наприклад, планує встановити близько 600 стійок самообслуговування в аеропортах по всій країні.

Система в’їзду/виїзду EES — це нова схема, створена ЄС, і вона слугуватиме для реєстрації даних про в’їзд та виїзд громадян третіх країн, які перетинають зовнішні кордони держав-членів Євросоюзу.