Авіакомпанії Європи скасовують сотні рейсів

Європейські авіакомпанії цього року постійно перекроюють розклад. Якщо влітку причиною найчастіше був брак персоналу, то тепер, схоже, все набагато серйозніше. Літні екіпажі незадоволені умовами роботи та низькими зарплатами.

Останні протестні акції торкнулися пасажирів TAP Portugal та Finnair

За даними місцевих ЗМІ, Finnair була змушена скасувати близько 100 рейсів 20 і 21 листопада через 24-годинний страйк бортпровідників. Десяткам тисяч мандрівників довелося змінювати свої плани.

Організатор акції – Асоціація бортпровідників Фінляндії (SLSY), що входить до Профспілки працівників транспорту (AKT) – заявляє, що страйк був викликаний «поганим управлінням» та загрозою скорочення співробітників у зв’язку із введенням заходів щодо оптимізації роботи.

Постраждалі пасажири можуть подати заявку на повернення коштів, якщо авіакомпанія не може їх пересадити.

Представник Finnair так прокоментував ситуацію: «Страйк вплине на діяльність Finnair, і, на жаль, ми змушені скасувати безліч рейсів. Ми глибоко шкодуємо про незручності, які ця акція протесту завдає нашим клієнтам, і робимо все можливе, щоб знайти для них варіанти якнайшвидше».

«Сумно, що профспілка вибрала шлях незаконного страйку замість переговорів. Цієї осені ми обговорювали можливості економії з профспілками, але, на жаль, нам поки що не вдалося досягти результату з бортпровідниками. Ми все ще сподіваємось знайти рішення разом».

Рейси TAP Portugal також постраждають від страйків, бортпровідники не вийдуть на роботу наступного місяця, 8 та 9 грудня. Авіакомпанія ще не підтвердила, скільки вильотів не відбудеться чи буде перенесено.

У заяві португальського перекладача йдеться: «У світлі попереднього повідомлення про страйк бортпровідників 8 та 9 грудня TAP повідомляє, що дозволить клієнтам, які бажають змінити дати своїх рейсів протягом цих днів, зробити це без будь-яких штрафних санкцій у період з 28 листопада по 19 грудня».

Щоб отримати компенсацію за затриманий або скасований рейс, необхідно передусім звернутися до авіакомпанії та спробувати врегулювати питання у досудовому порядку.