Завдано сильного удару по російським туристам, що вирушають до Туреччини та Єгипту

Сильне знецінення рубля завдало сильного удару по російським туристам, що вирушають до Туреччини та Єгипту. Турецьке видання Turizm Guncel з цитує оцінки російських експертів від турринку, які заявляють, що саме ці країни зазнають основних втрат турпотоку.

Насамперед видання цитує оцінку експертів АТОР, які повідомили, що вартість турів за кордон вже зросла на 7%. Як заявив віце-президент Асоціації туроператорів, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян наголосив, що зміни курсів валют зачіпають усі закордонні напрямки. Проте найбільше постраждають країни, куди масово продають пакетні тури — насамперед це Туреччина та Єгипет.

«Підвищення курсу валюти стане додатковою складністю для туристів, особливо з регіонів. Більшості туристів такі ціни знайомі за дорожчими напрямками — на зразок Шрі-Ланки та Домінікани. Від Туреччини та Єгипту турист чекає дешевших турів», – пояснив він.

Експерт також зазначив, що вартість турів за кордон за останній рік збільшилася на 50%. «Рубль втратив 6% за один тиждень і 60% минулого року. Звичайно, це позначилося на вартості турпродукту, бо все регулюється за курсом. Ціни були б ще вищими, якби туроператори не знизили номінальну вартість турів у доларах та євро. Зараз ці зусилля, на жаль, зникли задарма із знецінюванням рубля», – наголосив він.