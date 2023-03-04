Як у лавах Єгипту з туристів вичавлюють гроші: туристам розкриті тонкощі

З туристів, які відвідують сувенірні лавки в курортному Єгипті, нав’язливі місцеві торговці «вичавлюють» гроші максимально можливими способами за заповітом великого О.Бендера. Які хитрощі вони використовують для цього і як діяти, щоб не купити втридорога непотрібний товар, у своєму блозі розповіла експатка, яка проживає в Шарм-ель-Шейху.

Перерахуємо улюблені прийоми та техніки продажу «по-єгипетськи». По-перше, привернення уваги. Враховуючи, що довкола є маса таких же торгових лавок, зробити це непросто, тому кожен єгиптянин має свої тонкощі спілкування з приїжджими:

Домовитись із турфірмою, щоб стати спецмагазином. «Туристів на екскурсії зазвичай завозять до «спеціальних» магазинів, з якими є домовленість у менеджменту туркомпанії. Причому суворо карають купувати тільки тут, бо тут найдешевше чи тут фіксовані ціни, — поділилася вона і додала, що так і гіди, і менеджери отримують свій відсоток із продажів, які зробила екскурсійна група. Використовувати нестандартні вивіски. Цей спосіб використовують єгиптяни, які не мають жодних домовленостей та в умовах жорсткої конкуренції виживають самотужки. Наприклад, у курортній Хургаді, прижилася назва лавок «Миша не жмот». «Його «ліплять» усі кому не ліньки», — запевнила дівчина. Виявляти особистий підхід до клієнта. «У продавця, що мовчить, ніхто нічого не купить. Тому торговці чатують на вулиці і кидаються на беззахисного туриста, як піранії на видобуток», — попередила блогер. Найпоширеніші такі: «Можна питання/можна вас на хвилину/я тільки запитати/зайдіть просто подивитися», а також спроби познайомитися або дізнатися ім’я, щоб налагодити контакт. “Якщо турист живе неподалік і буває тут періодично, його запам’ятають, і наступного разу звернуться вже на ім’я”, – уточнила блогерка. Ще один варіант – зробити туристці комплімент, а туристу – стати «другом, братом». «Панібратство (на кшталт «Гей, братуха, як житуха»). Хоча частіше звертаються нейтрально, а іноді — з підкресленою повагою (шановний)», — додала вона. При цьому неважливо, що турист прийшов за конкретним товаром, його можуть усіма правдами-неправдами заманити в лавку, де цього товару навіть немає і переконати купити те, що потрібно і те, що дешево.

«Всі ці підкати – просто пекло для інтроверта, особливо коли все це повторюється по 150 разів за одну прогулянку. Але люди різні – деяким навіть подобається така увага», – висловилася блогер.

По-друге, утримати уваги та продати. Автор порівняла туристів із рибою, а єгиптян із рибалкою: «Коли рибка на гачку, залишається грамотно довести клієнта до кондиції. Як кажуть рибалки, підсікти акуратно, щоб не зірвався. Тому туристам, які погодилися зайти, приділять максимум уваги. Якщо вони з дітьми — їм обов’язково посміхнуться, пожартують, запитають ім’я, можуть подарувати якусь дрібницю».

При цьому жінкам «відважать» щедру порцію компліментів та запропонують чай, які можуть попросити про допомогу з перекладом деяких фраз. «Будуть ненав’язливо (або нав’язливо — як вийде) показувати товар і говорити про його виняткові властивості чи дешевизну», — попередила блогер. Також у хід йдуть хитрощі зближення: дізнатися звідки людина, як дісталася і які враження від Єгипту вже склалися, завести розмову про політику та лаяти свого президента, через який у країні низькі зарплати. «На оголошеного туриста вивалять увесь свій словниковий запас та природний магнетизм. Загалом людину всіляко «погладжуватимуть» (ментально) і тягтимуть час, щоб їй було ніяково піти без покупки», — зазначила автор.