Вбивство ізраїльтян не відлякало туристів від відвідування Олександрії в Єгипті

Туристичний бум у Єгипті продовжується, незважаючи на «Олександрійський інцидент». З такою заявою в газеті Asharq Al-Awsat виступив Халед Абу Аль-Хамад, директор Олександрійського району давнини.

За його словами, в історичному Амуд аль-Саварі, де поліцейський 8 жовтня застрелив двох ізраїльських туристів, знову багатолюдно.

Очевидці підтверджують, що місце злочину неподалік від знаменитої колони Помпея лише обнесли стрічкою, все інше знову доступне для огляду. Трагедія не тільки не відлякала туристів, навпаки, кількість екскурсійних груп зросла. Археологічний об’єкт відвідують і єгиптяни, і гості з-за кордону.

Як запевнив чиновник із Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, в Олександрії, як і раніше, великий попит на відвідування цитаделі Кайт-бей, стародавніх катакомб Ком-ель-Шукафа, некрополя Анфуші та численних музеїв. Зокрема, вчора у місті було відкрито Греко-римський музей після 17-річної перерви. В урочистій церемонії взяв участь прем’єр-міністр АРЄ Мустафа Мадбулі.

За оцінками Мінтуризму Єгипту, за січень – серпень країну відвідало 10 млн туристів. Очікують, що до кінця року кількість гостей досягне 15 млн осіб. У планах – залучити 30 млн іноземців до 2028 року.