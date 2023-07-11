Єгипетський «пляж смерті» знову відкривається після трирічної перерви

Один із популярних пляжів у єгипетській Олександрії, який отримав зловісне прізвисько «пляж смерті», відкрився після трирічної перерви. Як запевняє місцева влада, пляж пережив суттєву реновацію, причому в правилах купання тепер запроваджуються суворі обмеження.

Пляж в Аль-Аджамі, офіційно відомий як Палм-Біч, але прозваний «пляжем смерті», заробив своє похмуре прізвисько через величезну кількість нещасних випадків на воді з летальним кінцем. Їх сплеск змусив єгипетську владу закрити пляж три роки тому. Підходи до пляжу були перекриті колючим дротом із загрозливими табличками, що пляж закритий за розпорядженням прокуратури і вхід на нього суворо заборонено, причому загородження протягнулися більш ніж на 1600 метрів.

І ось пляж знову відкривають – пообіцявши туристам нові правила безпеки, польовий нагляд та дотримання стандартів, встановлених Єгипетською федерацією дайвінгу та рятувальників. Як заявив місцевим ЗМІ Мохамед Абдель Разек, голова центрального управління з туризму та курортів, влада наказала розмістити рятувальні засоби, такі як водні мотоцикли, у воді, а не на березі, а вздовж берегової лінії розташувати рятувальників. Також запроваджуються суворі обмеження на плавання за межами спеціально відведених місць. «За потреби ми примусово видалимо будь-кого, хто порушить ці правила, щоб захистити життя», – додав він.

«Напередодні літа 2023 року Центральне управління туризму та курортів в Олександрії оголосило про повторне відкриття Палм-Біч, встановивши всі вимоги для забезпечення безпеки відвідувачів. Заходи включають сертифікованих рятувальників, розміщених як на хвилеломах в морі, так і на сторожових вежах на пляжі, і групи, що патрулюють піщаний берег. Крім того, три або чотири гідроцикли мали постійно перебувати в морі, щоб забезпечити довжину пляжу. Також було надано рятувальні засоби, затверджені нормативними стандартами. Уздовж пляжу розподілено чотири пункти швидкої допомоги», – також відзвітувала влада.

Нагадаємо, що саме узбережжя Олександрії є популярним курортом у місцевих туристів — і саме тому іноземним туристам його не особливо рекомендують. У місцевих жителів один із найбюджетніших варіантів відпочинку – це Олександрія, місто на півночі Єгипту, яке тягнеться на багато кілометрів уздовж узбережжя Середземного моря.

«Влітку в Олександрії виникає відчуття, що людей стало разів на 5 більше. Пляжі повністю забиті», – пише іноземна блогер. Причому, за її словами, існують не просто тури на пару днів, але навіть «тури одного дня» з навколишніх сіл — вранці туристів привозять, на заході сонця відвозять назад. Недоліки такої популярності очевидні — це зовсім не той Єгипет, який знають туристи і «пляжі в Олександрії іноземців дивують», як пише блогер. «По-перше, там немає лежаків – лише пластикові стільці. По-друге, людей так багато, що можна зрозуміти сенс виразу “яблуку нема де впасти”. Багато хто приїжджає зі своїм продуктовим запасом – каструльками макаронів, махшами… Жінки, природно, купаються в закритих купальниках або навіть просто в одязі. Інші варіанти тут допустимі лише на приватних пляжах. Купаються лише біля кромки води (більшість єгиптян погано плавають та бояться води). Море на міських пляжах не дуже чисте, та й на піску багато сміття», – пояснює блогер.

Більш висококласний варіант — північне узбережжя або єгипетська «Середземноморська Рів’єра», що тягнеться до кордону з Лівією. «Тут є готелі – звичайно, не так багато, як у Хургаді та Шармі, але є. І в основному це гарні «п’ятірки». Щоправда, сезон триває не цілий рік, як на Червоному морі, а приблизно з квітня-травня до вересня-жовтня», – розповідає блогер. За її словами, ці місця «відповідний варіант для середнього класу і вище».

Серед відомих курортів вона називає Ель Аламейн та Марса-Матрух. «Ель Аламейн поки що мало відомий туристам (більшість про нього навіть не чули), але це дуже перспективне місце в плані туризму. Поки що курорт добудовується і активно розвивається. Ель Аламейн – курорт преміум класу, який називають єгипетськими Мальдівами за білий пісок на пляжах. Тут є шикарні готелі, набережна (Марина), ресторани, нічні клуби – все, що потрібно для відпочинку. Коли його відбудують повністю і якщо зможуть залучити заможних клієнтів – можливо, це буде курорт номер 1 для єгипетського хай-класу», – пояснює блогер.