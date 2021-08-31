ГоловнаЄГИПЕТВ Єгипті знайдені залишки греко-римського житлового передмістя
ЄГИПЕТНаука

В Єгипті знайдені залишки греко-римського житлового передмістя

Гліб Парфененко
В Олександрії знайдені залишки греко-римського житлового передмістя

Єгипетська археологічна місія виявила в п’ятницю 27.08.2021 залишки житлового і торгового передмістя в районі Аль-Шатбі в Олександрії, які відносяться до греко-римського періоду, йдеться в заяві Міністерства туризму і старожитностей.

У зв’язку з цим генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мостафа Вазирі сказав, що дослідження пролило світло на різні заходи, які проводилися за стінами стародавньої єгипетської столиці в греко-римський період (Олександрія).

Згідно з попередніми дослідженнями, передмістя складається з головної вулиці, на якій суб-вулиці перпендикулярні, і всі вони підключені до каналізаційної мережі, зазначив Вазирі, додавши, що передмістя існувало між другим століттям до нашої ери і четвертим століттям нашої ери. Також було знайдено близько 700 старовинних монет, статуй, тарілок і горщиків.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинаПравила в'їздупожежаКабул

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International