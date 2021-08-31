В Єгипті знайдені залишки греко-римського житлового передмістя

Єгипетська археологічна місія виявила в п’ятницю 27.08.2021 залишки житлового і торгового передмістя в районі Аль-Шатбі в Олександрії, які відносяться до греко-римського періоду, йдеться в заяві Міністерства туризму і старожитностей.

У зв’язку з цим генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мостафа Вазирі сказав, що дослідження пролило світло на різні заходи, які проводилися за стінами стародавньої єгипетської столиці в греко-римський період (Олександрія).

Згідно з попередніми дослідженнями, передмістя складається з головної вулиці, на якій суб-вулиці перпендикулярні, і всі вони підключені до каналізаційної мережі, зазначив Вазирі, додавши, що передмістя існувало між другим століттям до нашої ери і четвертим століттям нашої ери. Також було знайдено близько 700 старовинних монет, статуй, тарілок і горщиків.