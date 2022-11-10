Туристам повідомили, як у Єгипті повернути ПДВ з покупок по-новому

У Єгипті запустили «довгоочікувану» систему Tax-Free, побудовану за європейською аналогією. Тепер туристи матимуть змогу повернути ПДВ за більшість покупок, зроблених на території Єгипту. Щоправда, поки система запущена лише в Шарм-ель-Шейху, очевидно «на честь» кліматичного саміту, який зараз проходить на курорті.

Мінімальна сума, за якої можна звертатись за поверненням ПДВ, при цьому невелика — вартість покупок має перевищувати 1.5 тис. єгипетських фунтів, тобто 2.2 тис. гривень.

В Єгипті розраховують, що закордонні експерти та інші запрошені фахівці, які беруть участь у кліматичному саміті, не виїдуть з країни без дорогих сувенірів та покупок, саме тому система запущена в момент саміту і поки що лише у Шарм-ель-Шейху. Подробиці, як туристам відшкодують податок на додану вартість (ПДВ) при покупках товарів у Єгипті, у Податковому управлінні Єгипту (ETA) роз’яснили в такий спосіб.

Іноземні туристи можуть повернути податок на додану вартість зі своїх покупок, якщо термін їхнього перебування в країні не перевищує трьох місяців, а вартість покупок становить не менше 1500 єгипетських фунтів (приблизно $60 або 2.2 тис. грн.). Турист повинен пред’явити покупку в не розпакованій упаковці, а також переконатися, що торговельну точку підключено до системи Tax Free. Купуючи товар з Tax Free, іноземець отримує електронну квитанцію, що містить номер його паспорта. Про те, що магазин пропонує таку послугу, мають інформувати плакати, інфостенди та стікери. Ця інформація має бути арабською, англійською, французькою, російською та іспанською мовами.

Далі, при вильоті з Шарм-ель-Шейха турист в аеропорту у спеціальному кіоску має пред’явити для перевірки куплені товари, паспорт та фіскальний документ, що підтверджує покупку. Для переказу суми відшкодованого податку потрібна банківська.