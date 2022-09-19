Влада Єгипту планує запустити систему tax free для іноземних туристів

Як повідомляє газета Sada El Balad, влада Єгипту вирішила запровадити систему tax free для іноземних громадян, аналогічну до тієї, що використовується в інших країнах.

У Єгипті буде створено компанію-оператора Global Blue Egypt для реалізації системи відшкодування ПДВ для іноземних туристів, які виїжджають із країни. Гості зможуть оформити tax free в аеропортах.

Коли проєкт із повернення ПДВ буде реалізовано, поки не повідомляється.

Зараз tax free в Єгипті у туристів непопулярний, оскільки пов’язаний з безліччю бюрократичних складнощів: до податкового управління Єгипту потрібно подати пакет документів, а розгляд заявки займає понад місяць.