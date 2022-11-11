Узбекистан з 2023 року запускає tax free для туристів

Влада Узбекистану з 1 січня наступного року запускає в країні систему tax free. Про це повідомляє Державний податковий комітет республіки.

Зокрема, повернення ПДВ буде здійснюватися в аеропортах п’яти міст: Ташкенті, Самарканді, Бухарі, Ургенчі та Фергані. Надалі планується, що система запрацює у всіх повітряних гаванях та прикордонних контрольних пунктах.

Зазначається, що tax free буде доступна туристам протягом 3 місяців після прибуття в країну. Загальна сума товарів, які передбачає система, має бути не менше 1 млн сум.

Для отримання ПДВ необхідно також зареєструватися в мобільному додатку Soliq і відсканувати в ньому чеки за скоєні покупки.

Раніше подібна система запрацювала і в Єгипті, але лише в аеропорту Шарм-ель-Шейха.