Оголошено найкращі туристичні напрямки по всьому світу на 2023 рік

Двадцять п’ять найкращих напрямків для різних груп мандрівників представив на своїх сторінках журнал National Geographic. Згідно із заявою видання, туристам запропоновано «25 найкращих напрямків у всьому світі для тих, хто хоче дослідити світ». Потрапили туди здебільшого досить нетривіальні напрямки, хоча й характерно-туристичні увагою не оминули.

«Ми глибоко поринули у місця по всьому світу, які пропонують унікальні та корисні враження як для місцевих жителів, так і для мандрівників: місця, де відвідувачі зрештою підтримують та підтримують, а не завдають шкоди навколишньому середовищу місця призначення», — заявила Емі Аліпіо, старший редактор National Geographic Travel. Вона також зазначила, що одним із завдань складеного списку було знайти «також надихаючі альтернативи місцям, які стали переповненими».

Список вийшов наступний:

Краще місця для сімейних та освітніх поїздок

До цього переліку потрапили місця, де побачити щось незвичайне та навчитися нового, або як сформулювало видання, подорожі «для навчання та просвітління». Туди потрапила Швейцарія — причому на першому місці опинилася її мережа залізничного транспорту, а також, як не дивно, Колумбія — «через її багату біорізноманіття, що дозволяє спостерігати за птахами та дикою природою». Також автори видання вважають, що сімейним туристам буде цікавий Музей Манчестера в однойменному британському місті, а мініатюрна «острівна» держава Трінідад і Тобаго потрапила до цього списку як центр «черепашого туризму» – тобто найкраще місце для спостереження за черепахами. Як найкраще пізнавальне місце для внутрішнього туризму американський National Geographic назвав Сан-Франциско і його стежку Crosstown Trail, що тягнеться містом майже на 30 км.

Найкращі місця для пригод та адреналіну

Віддалені руїни інків Чокекірао на півдні Перу — такий, на думку видання, найкращий вибір для «пригодників». Цей «родич» Мачу-Пікчу далеко не такий відомий туристам. Не дивно — канатна дорога, яка має полегшити туристам шлях до руїн, поки що на стадії будівництва, і щоб дістатися туди, доведеться здійснити подорож пішохідними доріжками довжиною понад 30 км. Розвага не для масового туризму, тож натовпу не загрожують. У Європі туристам порекомендували Bergsteigerdörfer, мережу альпійських сіл в австрійських Альпах, які обіцяють туристам «автентичний альпійський досвід». У Мексиці туристам-екстремалам порадили національний парк Ревілладжигедо на прізвисько «Мексиканські Галапагоси», основна фішка якого — дайвінг, а в Штатах першість взяв штат Юта, де на екстремалів чекають п’ять національних парків та вісім національних пам’яток

Найкращі місця культурного туризму

І, нарешті, знайомі імена – Італія та Єгипет. У першій туристам представили привабливий проект — влада Італії планує відновити легендарну транспортну артерію стародавнього Риму — Аппієву дорогу, яка тягнеться на 360 миль від Рима до південної Італії. У Єгипті притягненням для культурних туристів назвали відкриття Великого єгипетського музею, в якому знаходиться гробниця Тутанхамона. Туристам, які шукають екзотичної культури, також порекомендували друге за величиною місто Південної Кореї Пусан, що поєднує давню історію та нові тренди, на кшталт крафтового пива; а також Хенань у центральному Китаї, де в гротах Лунмень знаходиться безліч буддійських скульптур, найбільша з яких має висоту понад 56 футів і датується 5 століттям. У самих США цей статус заслужив Міжнародний афроамериканський музей, який має відкритися у січні у місті Чарлстон, штат Південна Кароліна, музей розташований неподалік міської гавані, яка колись служила для работоргівлі.

Туризм для любителів природи

Любителів «утекти в дикий світ» видання запросило до африканської Ботсвани, де можна відвідати величезну кількість заповідників та національних парків. У Європі на них чекає Словенія з нею «Зеленим маршрутом для гурманів», розрахованим на велотуристів; а також Шотландське нагір’я. У Північній Америці втекти пропонують до Національного парку Біг-Бенд на заході Техасу з неймовірними видами, величезною кількістю диких тварин та «більше видів кактусів, ніж у будь-якому іншому національному парку». Ще одне місце на любителя – Азорські острови Португалії, які є оазисом для 28 видів китів та дельфінів.

«Розумні туристичні місця»

У цю категорію потрапили напрямки, «які виділяються зусиллями спільноти щодо збереження природи, новаторської роботою в галузі екотуризму, сталого розвитку та інклюзивних подорожей, а також значущими способами, якими мандрівники можуть допомогти співтовариствам». У тому числі це місто Мілуокі на Великих озерах, а також грецькі острови Додеканес, де місцеві жителі прагнуть залучити туристів до традиційних промислів, таких як рибальство та виноробство. Сюди ж потрапив Лаос — за свій надшвидкісний пасажирський експрес, який сполучає 420 км країни Південно-Східної Азії «для місцевих та іноземних туристів».