Названо топ-25 місць у світі, які варто відвідати у 2023 році

Авторитетний журнал про географію, природу, культуру та подорожі National Geographic назвав топ-25 місць у світі, які варто відвідати у 2023 році, передає Dip.org.ua.
Список National Geographic поділено на п’ять розділів: культура, природа, пригоди, спільнота та сім’я. Категорія “Спільнота” – новинка цього року. Вона охоплює місця для відпочинку, відвідуючи які туристи можуть допомогти місцевим спільнотам зберегти та відновити їх, а також місця, де проводиться новаторська робота в галузі екотуризму, сталого розвитку та інклюзивних подорожей.
Загалом у 2023 році рейтинг об’єднаний темою “Найкраще у світі”, яка транслює повагу до людей та їх культур, до землі та її збереження.
Культура
- Апієва дорога, Італія
- Пусан, Південна Корея
- Гроти Лунмень, провінція Хенань, Китай
- Єгипет
- Чарльстон, Південна Кароліна
Природа
- Шотландське нагір’я
- Ботсвана
- Словенія
- Національний парк Біг-Бенд, Техас
- Азорські острови
Пригоди
- Нова Зеландія
- Чокекірао, Перу
- Юта
- Австрійські Альпи
- Національний парк Одкровення, Мексика
Спільнота
- Острови Додеканес, Греція
- Мілуокі, Вісконсін
- Альберта, Канада
- Лаос
- Гана
Cім’я
- Трінідад і Тобаго
- Сан-Франциско, Каліфорнія
- Колумбія
- Манчестер, Великобританія
- Швейцарія