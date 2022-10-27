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Туризм

Названо топ-25 місць у світі, які варто відвідати у 2023 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо топ-25 місць у світі, які варто відвідати у 2023 році

Авторитетний журнал про географію, природу, культуру та подорожі National Geographic назвав топ-25 місць у світі, які варто відвідати у 2023 році, передає Dip.org.ua.

Список National Geographic поділено на п’ять розділів: культура, природа, пригоди, спільнота та сім’я. Категорія “Спільнота” – новинка цього року. Вона охоплює місця для відпочинку, відвідуючи які туристи можуть допомогти місцевим спільнотам зберегти та відновити їх, а також місця, де проводиться новаторська робота в галузі екотуризму, сталого розвитку та інклюзивних подорожей.

Загалом у 2023 році рейтинг об’єднаний темою “Найкраще у світі”, яка транслює повагу до людей та їх культур, до землі та її збереження.

Культура

  • Апієва дорога, Італія
  • Пусан, Південна Корея
  • Гроти Лунмень, провінція Хенань, Китай
  • Єгипет
  • Чарльстон, Південна Кароліна

Природа

  • Шотландське нагір’я
  • Ботсвана
  • Словенія
  • Національний парк Біг-Бенд, Техас
  • Азорські острови

Пригоди

  • Нова Зеландія
  • Чокекірао, Перу
  • Юта
  • Австрійські Альпи
  • Національний парк Одкровення, Мексика

Спільнота

  • Острови Додеканес, Греція
  • Мілуокі, Вісконсін
  • Альберта, Канада
  • Лаос
  • Гана

Cім’я

  • Трінідад і Тобаго
  • Сан-Франциско, Каліфорнія
  • Колумбія
  • Манчестер, Великобританія
  • Швейцарія

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