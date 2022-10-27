Названо топ-25 місць у світі, які варто відвідати у 2023 році

Авторитетний журнал про географію, природу, культуру та подорожі National Geographic назвав топ-25 місць у світі, які варто відвідати у 2023 році, передає Dip.org.ua.

Список National Geographic поділено на п’ять розділів: культура, природа, пригоди, спільнота та сім’я. Категорія “Спільнота” – новинка цього року. Вона охоплює місця для відпочинку, відвідуючи які туристи можуть допомогти місцевим спільнотам зберегти та відновити їх, а також місця, де проводиться новаторська робота в галузі екотуризму, сталого розвитку та інклюзивних подорожей.

Загалом у 2023 році рейтинг об’єднаний темою “Найкраще у світі”, яка транслює повагу до людей та їх культур, до землі та її збереження.

Культура

Апієва дорога, Італія

Пусан, Південна Корея

Гроти Лунмень, провінція Хенань, Китай

Єгипет

Чарльстон, Південна Кароліна

Природа

Шотландське нагір’я

Ботсвана

Словенія

Національний парк Біг-Бенд, Техас

Азорські острови

Пригоди

Нова Зеландія

Чокекірао, Перу

Юта

Австрійські Альпи

Національний парк Одкровення, Мексика

Спільнота

Острови Додеканес, Греція

Мілуокі, Вісконсін

Альберта, Канада

Лаос

Гана

Cім’я