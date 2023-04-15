Дім Мессі та база НЛО: над якими місцями не можна пролітати літакам

Парк розваг “Діснейленд” заплатив величезні гроші, щоби літаки облітали популярне місце. Є у світі ще кілька місць, які уникають під час вибору маршруту для повітряного судна.

Тадж Махал

Надмірна вібрація від повітряних лайнерів може негативно вплинути на і без того пошарпаний сотнями років та мільйонами туристів пам’ятку архітектури. Семикілометрова польотна зона навколо одного із чудес світу закрита для авіації ще з 2006 року.

Тихий океан

За стандартами авіаперевезень літак повинен летіти так, щоб у разі екстреної ситуації запасний аеродром був на відстані не більше 3 годин шляху. Хоч у Тихому океані є кілька інфраструктурно розвинених островів з аеропортами, побудувати маршрут так, щоб не порушити “правило трьох годин”, складно та незручно. Пілотам лайнерів простіше летіти на північ, ближче до суші.

Гімалаї та Тибет

Причина заборони польотів над найвищою гірською системою Землі очевидна: надто маленька різниця висот між гірськими вершинами та ешелонами авіатрас. У зв’язку з цим великий шанс потрапити до сильної зони турбулентності. Як правило, щоб облетіти ці території, пілоти летять над Індією.

Північний та Південний полюси

У цьому випадку заборона на польоти пов’язана з тим, що близькість магнітних полюсів може дезорієнтувати навігаційні прилади, а у разі непередбаченої ситуації літак не зможе здійснити екстрену посадку, оскільки поряд немає аеропортів. Крім того, через виснажений озоновий шар пасажири ризикують отримати високу частку радіації.

“Діснейленд” та “Діснейворлд”

Заради безпеки та комфорту відвідувачів рівно 20 років тому, у 2003 році, менеджмент обох всесвітньо відомих парків розваг заплатив величезні гроші, щоби літаки перестали над ними літати.

Дім Ліонеля Мессі

Дивно, як будинок аргентинського форварда потрапив до цього списку, який майже повністю складається з природних пам’яток? Ні, річ не в тому, що кохання мільйонів фанатів настільки оберігають від найменшого занепокоєння.

Просто екс-нападник “Барселони” придбав будинок на території природного парку Гаррафа за 25 кілометрів від каталонської столиці. Літаки, що прилітають в Ель-Прат, зобов’язані давати невеликий гак над заповідником.

Зона 51

Загадковий військовий об’єкт в американському штаті Невада закрито для цивільних прольотів із 2013 року. В інтернеті повно теорій змови та конспірологічних свідчень про те, що саме на цій пустельній території уряд США вже понад 60 років містить інопланетян в обстановці повної секретності і проводить “невідомі досліди” з НЛО.

Синайський півострів

Незважаючи на те, що тут розташований найпопулярніший єгипетський курорт Шарм-ель-Шейх, півострів, як і раніше, вважається неспокійним через загрозу збройного конфлікту. Літакам рекомендовано облітати Сінай або летіти над ним на максимальній висоті.