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Улюблена туристами мережа Rixos відкрила новий готель в Анталії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Улюблена туристами мережа Rixos відкрила новий готель в Анталії

З понеділка, 12 квітня, улюблена іноземними туристами готельна мережа Rixos поповнилася ще одним готелем у «первинній» країні бренду. Новий Rixos відчинив свої двері в курортній провінції Анталія, на курорті Белек.

Йдеться про готель Rixos Park Belek, який, як особливо наголошує турецька преса, розташований за 8 км від центру тяжіння цього курорту — парку розваг «Земля легенд», і саме від нього бере своє.

Туристам Rixos Park Belek пропонує розкішний власний пляж, обслуговування за концепцією «все включено – все ексклюзивно», а також пропонує своїм гостям необмежені розваги з привілейованим доступом до тематичного парку та торгових центрів.

Також туристам запропонують повний набір ресторанів a la carte з різними концепціями, ретельно сплановану сучасну архітектуру та інфраструктуру, орієнтовану насамперед на сімейний відпочинок.

Довідка: The Land of Legends Theme Park («Земля легенд», тематичний парк) вважається одним із найбільших у Туреччині. Він займає територію в 63 тис. гектарів, розташувалися аквапарк, луна-парк з атракціонами, а також п’ятизірковий готель і шопінг-авеню з магазинами та ресторанами. Загальна кількість атракціонів – понад сімдесят. Парк створювався якраз для мережі готелів Rixos і відкрито у 2016 році для загального доступу.

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