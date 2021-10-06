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ЯПОНІЯ

Землетрус сколихнув Японію

Гліб Парфененко
Землетрус сколихнув Японію

Землетрус магнітудою 5,9 потрясло провінції Аоморі і Івате на півночі Японії, повідомляє агентство Reuters з посиланням на Національну метеорологічну службу.

Землетрус не викликав цунамі. Інформації про пошкодження місцевого заводу з переробки ядерного палива немає.

Японська радіомовна корпорація повідомила, що двоє людей були поранені і доставлені в лікарню, а деякі поїзди в цьому районі були зупинені для перевірки безпеки.

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