Землетрус сколихнув Японію

Землетрус магнітудою 5,9 потрясло провінції Аоморі і Івате на півночі Японії, повідомляє агентство Reuters з посиланням на Національну метеорологічну службу.

Землетрус не викликав цунамі. Інформації про пошкодження місцевого заводу з переробки ядерного палива немає.

Японська радіомовна корпорація повідомила, що двоє людей були поранені і доставлені в лікарню, а деякі поїзди в цьому районі були зупинені для перевірки безпеки.

M6.0 Earthquake Strikes off the Coast of Iwate Prefecture, Honshu, Japan https://t.co/2o2KO0OEcn

— Jim Yackel (@jim_yackel) October 6, 2021