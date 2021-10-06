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ЯПОНИЯ

Землетрясение всколыхнуло Японию

Глеб Парфененко
Землетрясение всколыхнуло Японию

Землетрясение магнитудой 5,9 потрясло провинции Аомори и Иватэ на севере Японии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

Землетрясение не вызвало цунами. Информации о повреждении местного завода по переработке ядерного топлива нет.

Японская радиовещательная корпорация сообщила, что два человека были ранены и доставлены в больницу, а некоторые поезда в этом районе были остановлены для проверки безопасности.

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