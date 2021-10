Землетрясение всколыхнуло Японию

Землетрясение магнитудой 5,9 потрясло провинции Аомори и Иватэ на севере Японии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

Землетрясение не вызвало цунами. Информации о повреждении местного завода по переработке ядерного топлива нет.

Японская радиовещательная корпорация сообщила, что два человека были ранены и доставлены в больницу, а некоторые поезда в этом районе были остановлены для проверки безопасности.

M6.0 Earthquake Strikes off the Coast of Iwate Prefecture, Honshu, Japan https://t.co/2o2KO0OEcn

— Jim Yackel (@jim_yackel) October 6, 2021