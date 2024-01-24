Япония вводит ограничения на посещение популярной достопримечательности

Японія, яку раніше визнали найкрасивішою країною світу, вводить обмеження на відвідування однієї з найпопулярніших пам’яток – гори Фудзі.

Як повідомляє Euronews Travel, починаючи з літа 2024 року відвідувачам Фудзі доведеться платити за сходження одним з маршрутів на знамениту гору – стежці Есіда. На даний момент вона є найпопулярнішим маршрутом підйому на гору завдяки легкому доступу з Токіо і великій кількості гірських хатин на шляху, що пропонують ночівлю та харчування.

Крім того, з 1 липня 2024 року кількість туристів, яким буде дозволено піднятися на гору, буде обмежена до 4000 на день. Також мандрівникам буде заборонено розпочинати сходження на гору Фудзі з 16:00 до 2:00.

Скільки саме доведеться заплатити за підйом стежкою, поки невідомо – чиновники обіцяють оголосити точну суму до лютого. З 2014 року альпіністам, які піднімаються на гору Фудзі будь-якою з її стежок, пропонується добровільно платити 1000 ієн (6,20 євро) з особи на збереження цього місця.

Щоб контролювати потоки туристів, на в’їзді на стежку Есіда планується встановити ворота, де також стягуватиметься плата за проїзд. Отримані кошти влада обіцяє використати для будівництва притулків уздовж стежки на випадок виверження вулкана, а також для утримання пішохідного маршруту.

Зростання числа туристів на горі Фудзі в Японії

Після зняття ковидних обмежень на горі Фудзі, що є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, спостерігається різке зростання туристів. Це викликає занепокоєння місцевої влади через сміття, що викидається, і безпеку туристів, адже великі натовпи на стежці призводять до травм.

Існують також побоювання з приводу недосвідчених туристів, які намагаються пройти стежкою і опиняються у скрутному становищі поблизу вершини, де менше зручностей.

За даними уряду Японії, торік на стежку Есіда прийшла “безпрецедентна кількість” туристів, і цього року очікується такий самий приплив. Загалом у 2023 році на гору Фудзі піднялися загалом 221 322 альпіністи, причому більше половини вирішили скористатися саме стежкою Есіда.