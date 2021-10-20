«Facebook не вище закону». Більше десятка мільйонів штрафів гігантові за дискримінацію

За даними влади США, гігант соціальних мереж Facebook погодився виплатити штраф у розмірі 14,25 мільйона доларів за дискримінацію американців, які претендують на роботу в компанії. Сума визначається угодою між сторонами спору, Facebook і федеральним урядом.

За словами офіційних осіб США, політика зайнятості Facebook порушує федеральні правила прийому на роботу. В результаті переговорів було досягнуто дві домовленості з міністерствами юстиції та праці.

Міністерство юстиції в грудні минулого року звинуватило Facebook в преференційний режим найму іноземних тимчасових працівників за рахунок американців.

«Facebook не стоїть вище закону», – підкреслила директор з правових питань Сіми Нанда.

Найбільше цивільне покарання в історії

Помічник генерального прокурора США Крістен Кларк назвала угоду з Facebook історичної. Сума, яку пред’явили компанії, назвали найбільшим цивільним штрафом відповідно до закону про боротьбу з дискримінацією за 35-річну історію Закону про імміграцію та громадянство (INA).

Влада Вашингтона також звинуватили Facebook у «потенційному порушенні правил прийому на роботу». «Хоча ми твердо впевнені, що дотримуємося стандартів федерального уряду (…), ми дійшли згоди про припинення триваючого спору і просуванні вперед», – пояснив представник Facebook. За його словами, компанія продовжить наймати кращих працівників як з США, так і з усього світу.

Тим часом, американський технологічний блог Verge оголосив, що Facebook має намір прийняти нове ім’я і змінити свої послуги і продукти.

Як повідомляє Verge, глава гіганта Марк Цукерберг оголосить про це 28 жовтня на щорічній конференції компанії. Однак розкриття проекту може відбутися раніше. У відповідь Facebook заявив, що не коментує «чутки або припущення».